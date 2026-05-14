Patronul din Liga 1 l-a criticat pe Gigi Becali: “Nu e posibil să le spui cu cine să joace”!

Bogdan Stănescu Publicat: 14 mai 2026, 21:53

Gigi Becali, într-o conferinţă de presă / Profimedia Images

Valeriu Iftime (65 de ani) l-a criticat pe Gigi Becali (67 de ani) fiindcă patronul FCSB-ului decide primul 11 şi schimbările la echipa campioană.

Iftime a subliniat că acesta este şi motivul pentru care fostul antrenor al Botoşaniului, Leo Grozavu (58 de ani) şi actualul tehnician al moldovenilor, Marius Croitoru (45 de ani), nu ar accepta să meargă la FCSB.

Valeriu Iftime l-a criticat pe Gigi Becali înainte de duelul dintre FCSB şi Botoşani din semifinala barajului

FCSB şi Botoşani se vor întâlni din nou în semifinala barajului pentru Conference League. Barajul se va disputa pe Ghencea, în condiţiile în care Arena Naţională nu este disponibilă în această perioadă. FCSB e foarte aproape să câştige play-out-ul. Înaintea ultimei etape, are un punct peste locul 2, ocupat de UTA. UTA nu poate evolua la barajul pentru Conference League, având în vedere că nu are licenţă pentru Europa.

Câştigătoarea semifinalei barajului va întâlni o echipă din play-off pentru locul în preliminariile Conference League.

Patronul Botoşaniului, Valeriu Iftime, a dezvăluit ce discuţie a avut, recent, cu Gigi Becali, având în vedere că FCSB caută un antrenor cu licenţă Pro.

“Într-o lume normală nimeni nu-i spune lui Guardiola sau lui Luis Enrique ce să facă la echipă”

“Haideți să vă spun cum a fost. Am avut o discuție acum câteva săptămâni, când căuta antrenor. Și m-a întrebat întâi de Leo Grozavu. I-am zis că e un om extraordinar, dar nu poate lucra la el, că nu e FCSB, adică el nu face ce spune Becali.

‘Și face ce spune Iftime?’. ‘Nu, dom’ne, dar e antrenor cu personalitate. Plus că ați și scos în față tema asta că dumneavoastră hotărâți și dregeți, chiar dacă nu faceți mereu – și dați o lovitură în cap fiecărui antrenor care ar veni. Și Grozavu nu e niciodată așa’.

Și atunci a trecut la Croitoru. ‘Aaa, pe ăsta îl iau sigur!’. ‘Nu mai ai cum să-l iei, dom’ne, că e la mine. Dar și ăsta e la fel, nu e FCSB’.

Cred că într-o lume normală nimeni nu-i spune lui Guardiola sau lui Luis Enrique ce să facă la echipă. Nu e posibil să le spui tu de acasă cu cine să joace. Adică ei antrenează și tu le faci echipa.

Da, (n.r. Becali) are un răspuns din ăsta: ‘Dom’ne, nu pot, asta e jucăria mea. Și așa am câștigat campionatul’. Da. Dar cu managementul pe care ți-l spun eu, nu erați doar câștigător al campionatului și apoi vă bătea nu știu cine în Europa”, a dezvăluit Valeriu Iftime pentru digisport.ro.

