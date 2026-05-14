Patronul din Liga 1 l-a criticat pe Gigi Becali: “Nu e posibil să le spui cu cine să joace”!

Valeriu Iftime (65 de ani) l-a criticat pe Gigi Becali (67 de ani) fiindcă patronul FCSB-ului decide primul 11 şi schimbările la echipa campioană.

Iftime a subliniat că acesta este şi motivul pentru care fostul antrenor al Botoşaniului, Leo Grozavu (58 de ani) şi actualul tehnician al moldovenilor, Marius Croitoru (45 de ani), nu ar accepta să meargă la FCSB.

Valeriu Iftime l-a criticat pe Gigi Becali înainte de duelul dintre FCSB şi Botoşani din semifinala barajului

FCSB şi Botoşani se vor întâlni din nou în semifinala barajului pentru Conference League. Barajul se va disputa pe Ghencea, în condiţiile în care Arena Naţională nu este disponibilă în această perioadă. FCSB e foarte aproape să câştige play-out-ul. Înaintea ultimei etape, are un punct peste locul 2, ocupat de UTA. UTA nu poate evolua la barajul pentru Conference League, având în vedere că nu are licenţă pentru Europa.

Câştigătoarea semifinalei barajului va întâlni o echipă din play-off pentru locul în preliminariile Conference League.

Patronul Botoşaniului, Valeriu Iftime, a dezvăluit ce discuţie a avut, recent, cu Gigi Becali, având în vedere că FCSB caută un antrenor cu licenţă Pro.