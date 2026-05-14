Daniel Işvanca Publicat: 14 mai 2026, 23:27

Marius Șumudică nu crede că Mirel Rădoi poate rezista la Gaziantep: Tare mi-e frică”

Mirel Rădoi / Profimedia

Plecarea în Turcia nu pare să fi fost una inspirată pentru Mirel Rădoi, care are până acum un parcurs de coșmar pe banca celor de la Gaziantep.

Echipa tehnicianului român a suferit trei înfrângeri consecutive și a reușit să marcheze o singură dată, încasând nu mai puțin de șapte goluri.

Marius Șumudică, sceptic în privința viitorului lui Rădoi la Gaziantep

Rezultatele obținute de Mirel Rădoi pe banca celor de la Gaziantep nu au fost deloc convingătoare, iar clubul din Turcia are acum și probleme de ordin financiar, primind chiar și interdicție la transferuri.

Marius Șumudică a analizat situația fostei sale echipe și a avut o previziune sumbră pentru tehnicianul care a plecat în Superliga Turciei după ce revenise pe banca FCSB-ului.

„(n.r. – Ce face Denis, a plecat de la Gaziantep, nu?) Păi mai avea o săptămână. El e împrumutat de Trabzon. Se duce înapoi acolo, mai are 2 ani de contract. Nu știu ce se va întâmpla. (n.r. – Nu a rămas pentru Mirel?) Nu a rămas pentru Mirel. Mie tare mi-e frică să nu piardă și meciul ăsta Mirel și să nu rămână nici Mirel pentru Gaziantep”, a declarat Marius Șumudică, potrivit fanatik.ro.

Gaziantep, interdicție la transferuri din cauza datoriilor

Mirel Rădoi are parte de probleme destul de mari la Gaziantep, în afara rezultatelor modeste pe care le-a înregistrat din momentul în care a fost instalat pe banca grupării din Turcia.

Formația pregătită de antrenorul român a primit interdicție la transferuri din partea FIFA, pentru următoarele trei perioade de mercato. Datoriile către jucători au dus la această situație, jucătorii nefiind plătiți de câteva luni.

Nu este singurul club din Turcia care a fost sancționat din cauza problemelor financiare. Genclerbirligi și Ankaragucu au fost și ele pedepsite cu interdicții la transferuri.

