Cristi Chivu, prima reacție după ce a cucerit eventul cu Inter: „Câștigarea a două trofee nu este niciodată garantată”

La puțin timp după ce și-a trecut în palmares titlul de campion al Italiei cu Inter, Cristi Chivu a mai câștigat un trofeu. Gruparea pregătită de român a câștigat și Cupa Italiei, după 2-0 în finala cu Lazio.
Performanța este una remarcabilă pentru tehnicianul care a scris istorie alături de Inter și din postura de jucător. Imediat după fluierul final, Chivu și-a împărtășit entuziasmul.
Cristi Chivu: „Suntem fericiți”
Inter a realizat eventul la sezonul de debut al lui Cristi Chivu pe banca echipei, iar atmosfera din jurul echipei este una incredibilă. Tehnicianul român a reacționat imediat după fluierul final al disputei cu Lazio, la capătul căreia Inter a cucerit și Cupa Italiei.
„Inter a câștigat două trofee meritate, suntem cu toții fericiți pentru ceea ce am realizat, pentru fani și pentru club. Ne bucurăm de ceea ce am realizat anul acesta. Câștigarea a două trofee nu este niciodată garantată și suntem fericiți”, a declarat tehnicianul român, citat de Tuttomercatoweb.
- Luis Enrique s-a decis! Doi jucători, OUT de la PSG ca să-i facă loc unui atacant de vis
- UEFA a aplicat o sancțiune record: 10 milioane de euro! Clubul riscă să fie exclus din cupele europene
- Ce salariu a ajuns să aibă Lionel Messi la Inter Miami. Veniturile i s-au dublat, în trei ani
- Lovitură pentru Mirel Rădoi la Gaziantep. Denis Drăguş a plecat de la echipă: “Şi-a luat la revedere”
- Cristiano Ronaldo, distrus pe banca de rezerve! Cum a fost surprins, după autogolul care a stricat sărbătoarea la Al Nassr