Cristi Chivu, prima reacție după ce a cucerit eventul cu Inter: „Câștigarea a două trofee nu este niciodată garantată”

Daniel Işvanca Publicat: 14 mai 2026, 0:30

La puțin timp după ce și-a trecut în palmares titlul de campion al Italiei cu Inter, Cristi Chivu a mai câștigat un trofeu. Gruparea pregătită de român a câștigat și Cupa Italiei, după 2-0 în finala cu Lazio.

Performanța este una remarcabilă pentru tehnicianul care a scris istorie alături de Inter și din postura de jucător. Imediat după fluierul final, Chivu și-a împărtășit entuziasmul.

Cristi Chivu: „Suntem fericiți”

Inter a realizat eventul la sezonul de debut al lui Cristi Chivu pe banca echipei, iar atmosfera din jurul echipei este una incredibilă. Tehnicianul român a reacționat imediat după fluierul final al disputei cu Lazio, la capătul căreia Inter a cucerit și Cupa Italiei.

„Inter a câștigat două trofee meritate, suntem cu toții fericiți pentru ceea ce am realizat, pentru fani și pentru club. Ne bucurăm de ceea ce am realizat anul acesta. Câștigarea a două trofee nu este niciodată garantată și suntem fericiți”, a declarat tehnicianul român, citat de Tuttomercatoweb.

