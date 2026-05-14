Vestiarul Realului a ales: cine pleacă de la club după bătaia Valverde-Tchouameni! Surpriză uriașă

Sebastian Ujica Publicat: 14 mai 2026, 14:02

Federico Valverde și Aurelien Tchouameni s-au luat la bătaie la antrenamentul Realului / Getty Images

Federico Valverde și Aurelien Tchouameni au fost amendați cu câte 500.000 de euro pentru bătaia care a avut loc în vestiarul Realului înainte de El Clasico, însă lucrurile nu se vor opri aici.

Conform jurnaliștilor de la AS, șansele ca Real Madrid să-l vândă în această vară pe Fede Valverde sunt tot mai mari, asta după ce majoritatea celor din vestiar au fost de partea lui Tchouameni în conflictul pe care l-a avut cu uruguayan-ul.

Valvederde, dorit de PSG sau Man City

De situația de la Real Madrid pot profita două dintre cele mai bogate cluburi ale lumii, Paris Saint-Germain și Manchester City. În ceea ce privește campioana Franței, oficialii acestei simt că „acesta este momentul în care să acționeze și să bată la ușa lui Valverde” scrie AS.

PSG a mai încercat în trecut să-l ademenească pe Valverde, însă atunci jucătorul nu a încurajat deloc discuțiile. Însă acum situația poate fi alta. Iar City este în aceeași situații. Spaniolii mai scriu că PSG și Man City sunt pregătite să facă oferte în clipa în care Real Madrid dă cel mai mic semn că Valverde este transferabil.

Un alt club interesat de Valverde este Manchester United, cea care părea tentată să încerce în această vară să-l transfere chiar pe Tchouameni. Însă francezul pare acum tot mai sigur de locul lui Real, astfel că United e gata să se reorienteze.

Conform AS, Real Madrid ar urma să ceară între 100 și 120 de milioane de euro pentru Valverde.

