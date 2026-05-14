Prima reacţie a lui Daniel Pancu după ce Neluţu Varga l-a făcut nesimţit! Ce a spus de Rapid: “Mă doresc mult”

Bogdan Stănescu Publicat: 14 mai 2026, 20:12

Daniel Pancu la un meci al lui CFR Cluj / Sport Pictures

Daniel Pancu (48 de ani) a reacţionat după ce patronul lui CFR Cluj, Neluţu Varga, l-a făcut nesimţit. Pancu a spus că i-a cerut doar lucruri normale lui Varga pentru a continua la CFR Cluj.

Legat de varianta Rapid, Pancu a spus că a aflat de la impresarul său, Giovanni Becali (73 de ani), că giuleştenii îl doresc foarte mult.

Daniel Pancu: “N-am cum să fiu nesimţit niciodată! Tot ce am făcut la CFR e un mare plus”

“(n.r: despre faptul că Varga l-a făcut nesimţit) Da, bine, nu ştiu ce nesimţit să fiu… Nu ştiu la ce se referă.

Distanţa dintre CFR şi celelalte echipe va fi din ce în ce mai mare. Ei câştigau campionate când erau una-două echipe care aveau condiţii. Cu condiţiile alea nu se mai poate. Trebuie să investeşti la nivelul celorlaltor echipe.

Mai sunt unii care au spus că mi-a dat CFR o şansă. Toţi mi-au dat o lună, că nu mă prinde Crăciunul. Mi-a dat o groapă, nu mi-a dat nicio şansă (n.r: CFR Cluj).

Toţi care au plecat, Louis Munteanu, Emerllahu, au plecat cu mine de aici. Milioane de euro am adus în club.

N-am cum să fiu nesimţit niciodată, mi-am consumat foarte multă energie. Am o relaţie foarte bună cu jucătorii, dar să mă faci nesimţit… Tot ce am făcut aici e un mare plus.

“Am cerut nişte lucruri normale”

(n.r. în contextul în care ai cerut nişte lucruri) Aha, normale…

Nu ştiu de Rapid deocamdată. Ştiu de la Rapid că mă doresc foarte mult oamenii, atât. E departe Rapid în momentul de faţă.

Dacă am fi avut nişte bonusuri, cred că mai eram încă la titlu.

(n.r: despre Neluţu Varga) Nu e om rău, am stat cu el la masă. Omul mi-a povestit, a băgat zeci de milioane, nu ştiu cu cine e comparabil, poate cu Adrian Mititelu. (n.r: despre o posibilă plecare la Rapid) Nu e trădare, nu s-a vorbit de trădare. Nu ar fi trădare, dacă sunt cel mai mare suporter al CFR-ului. Sunt lucruri care rămân. Cu 3-4 transferuri echipa asta se bate la campionat sezonul viitor. E o problemă că se vor mai pierde jucători, aşa am înţeles.

O fi zis râzând, în glumă, nu ştiu (n.r: A zis că sunt 7 antrenori la coadă) Probabil că sunt 70, nu 7 (n.r: ironic). Acum e coadă mare, că echipa e pusă pe făgaşul normal. Plus că sunt şanse mari să jucăm în Europa”, a declarat Daniel Pancu pentru digisport.ro.

