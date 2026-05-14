Mihai Stoica a anunţat ziua în care FCSB va numi un antrenor: “Gigi îl va convinge”

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), a anunţat că Gigi Becali (67 de ani) va discuta cu Elias Charalambous (45 de ani) pe 21 mai.

Mihai Stoica e încrezător că Elias Charalambous va accepta să revină pe banca FCSB-ului, chiar şi numai pentru meciul sau meciurile de baraj. Mihai Pintilii (41 de ani) ar putea veni şi el alături de Charalambous, având în vedere că cei doi au colaborat excelent la FCSB, cu care au cucerit două titluri la rând.

„Gigi Becali va vorbi pe 21 mai cu Elias și îl va convinge pe Elias. Dacă nu, probabil va convinge pe altcineva.

Eu aș fi vrut ca numirea să fie mult mai rapidă, dar nu a depins de mine. Antrenorul va fi doar pe bancă (n.r.: în sensul că nu va lua decizii)”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.

FCSB va disputa semifinala barajului pentru preliminariile Conference League împotriva lui FC Botoşani, pe stadionul Ghencea. Tot pe Ghencea FCSB a disputat meciul din campionat cu Unirea Slobozia, încheiat cu scorul de 0-0. Arena Naţională e indisponibilă pentru fotbal în această perioadă, având în vedere că acolo au loc concerte. Recent a cântat acolo Metallica şi urmează să susţină un concert, pe 28 mai, Iron Maiden.