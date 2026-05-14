Home | Fotbal | Fotbal extern | Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român
VIDEO

Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român

Daniel Işvanca Publicat: 14 mai 2026, 0:49

Comentarii
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român

Cristian Chivu / Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Cristi Chivu a cucerit al doilea titlu alături de Inter la sezonul său de debut pe banca echipei, iar antrenorul român a trăit la intensitate maximă finala cu Lazio, din Coppa Italia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gruparea pregătită de tehnician s-a impus în fața lui Lazio cu scorul de 2-0, scor stabilit încă din prima repriză. La ceremonia de decernare a trofeului, acesta a surprins cu un gest de modestie și respect pentru propria echipă.

Cristi Chivu i-a lăsat pe jucători să celebreze singuri la ridicarea trofeului

Cristi Chivu a reușit un sezon de excepție la debutul pe banca celor de la Inter, reușind să devină primul antrenor de la Jose Mourinho încoace care cucerește eventul cu formația italiană.

După ce și-a adjudecat matematic titlul, Inter a învins-o pe Lazio în finala Cupei Italiei. La ceremonia de premiere, tehnicianul și-a felicitat cu stil jucătorii și s-a îndepărtat de pe podium în momentul în care aceștia au ridicat trofeul.

Se știe că antrenorul român a avut mult de lucrat din punct de vedere psihic cu jucătorii, el sosind pe banca Interului chiar după acea finală de Champions League, pierdută cu 5-0 în fața PSG-ului.

Reclamă
Reclamă

Prin acest gest, Chivu a încercat să le arate jucătorilor că merită apreciați pentru întreg efortul depus în acest sezon, încercând cumva să demonstreze că au avut toate uneltele necesare pentru a depăși acel moment crunt din sezonul precedent.

Băieţelul din Sibiu a supravieţuit 3 zile fără apă şi mâncare. L-au găsit complet ud, cu un băţ în mânăBăieţelul din Sibiu a supravieţuit 3 zile fără apă şi mâncare. L-au găsit complet ud, cu un băţ în mână
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Sorana Cîrstea la Roma?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Medicul român alungat de sistem, care salvează vieţi la un spital de elită olandez. Aici s-a tratat Steve Jobs
Observator
Medicul român alungat de sistem, care salvează vieţi la un spital de elită olandez. Aici s-a tratat Steve Jobs
Povestea incredibilă a eroului Laurenţiu Popescu. A scăpat ca prin urechile acului de războiul din Iran şi acum a adus Cupa României la Craiova
Fanatik.ro
Povestea incredibilă a eroului Laurenţiu Popescu. A scăpat ca prin urechile acului de războiul din Iran şi acum a adus Cupa României la Craiova
0:30 14 mai

Cristi Chivu, prima reacție după ce a cucerit eventul cu Inter: „Câștigarea a două trofee nu este niciodată garantată”
0:09 14 mai

Manchester City nu renunță la titlu! Victorie clară în disputa cu Crystal Palace
0:01 14 mai

Coelho: “E important să stăm cu picioarele pe pământ!” Ce mesaj are pentru jucători înainte de finala din campionat
23:58

PSG, în formă maximă înaintea finalei UCL! Parizienii au câștigat titlul în Ligue 1
23:50

Nicuşor Bancu se aşteată la un meci greu în campionat, cu U Cluj: “Vin să-şi ia revanşa”
23:42

Cristiano Bergodi aşteaptă paşii greşiţi ai oltenilor: “Presiunea e pe Craiova. Duminică nu vor fi penalty-uri”
Vezi toate știrile
1 Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon 2 Robert Lewandowski a spus ”DA”! Atacantul Barcelonei va primi un salariu anual de 90 de milioane de euro 3 Decizia radicală luată de Sorana Cîrstea la Roma, chiar la miezul nopţii 4 FCSB ajunge la Comisia de Disciplină. Gigi Becali a numit antrenor preparatorul fizic de la echipă! 5 Luis Enrique s-a decis! Doi jucători, OUT de la PSG ca să-i facă loc unui atacant de vis 6 Scandal înaintea finalei Cupei României: fanii au ameninţat cu neprezentarea la Univ. Craiova – U Cluj. Ce s-a întâmplat
Citește și
Cele mai citite
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț