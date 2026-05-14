Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român

Cristi Chivu a cucerit al doilea titlu alături de Inter la sezonul său de debut pe banca echipei, iar antrenorul român a trăit la intensitate maximă finala cu Lazio, din Coppa Italia.
Gruparea pregătită de tehnician s-a impus în fața lui Lazio cu scorul de 2-0, scor stabilit încă din prima repriză. La ceremonia de decernare a trofeului, acesta a surprins cu un gest de modestie și respect pentru propria echipă.
Cristi Chivu i-a lăsat pe jucători să celebreze singuri la ridicarea trofeului
Cristi Chivu a reușit un sezon de excepție la debutul pe banca celor de la Inter, reușind să devină primul antrenor de la Jose Mourinho încoace care cucerește eventul cu formația italiană.
După ce și-a adjudecat matematic titlul, Inter a învins-o pe Lazio în finala Cupei Italiei. La ceremonia de premiere, tehnicianul și-a felicitat cu stil jucătorii și s-a îndepărtat de pe podium în momentul în care aceștia au ridicat trofeul.
Se știe că antrenorul român a avut mult de lucrat din punct de vedere psihic cu jucătorii, el sosind pe banca Interului chiar după acea finală de Champions League, pierdută cu 5-0 în fața PSG-ului.
Prin acest gest, Chivu a încercat să le arate jucătorilor că merită apreciați pentru întreg efortul depus în acest sezon, încercând cumva să demonstreze că au avut toate uneltele necesare pentru a depăși acel moment crunt din sezonul precedent.
Inter manager Cristian Chivu stepped to the side so his team can lift the Coppa Italia trophy. Giving the spotlight to his players. 💙🖤👏 pic.twitter.com/8pSdD7ShhS
— EuroFoot (@eurofootcom) May 13, 2026
- Cristi Chivu, prima reacție după ce a cucerit eventul cu Inter: „Câștigarea a două trofee nu este niciodată garantată”
- Luis Enrique s-a decis! Doi jucători, OUT de la PSG ca să-i facă loc unui atacant de vis
- UEFA a aplicat o sancțiune record: 10 milioane de euro! Clubul riscă să fie exclus din cupele europene
- Ce salariu a ajuns să aibă Lionel Messi la Inter Miami. Veniturile i s-au dublat, în trei ani
- Lovitură pentru Mirel Rădoi la Gaziantep. Denis Drăguş a plecat de la echipă: “Şi-a luat la revedere”