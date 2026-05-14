Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român

Cristi Chivu a cucerit al doilea titlu alături de Inter la sezonul său de debut pe banca echipei, iar antrenorul român a trăit la intensitate maximă finala cu Lazio, din Coppa Italia.

Gruparea pregătită de tehnician s-a impus în fața lui Lazio cu scorul de 2-0, scor stabilit încă din prima repriză. La ceremonia de decernare a trofeului, acesta a surprins cu un gest de modestie și respect pentru propria echipă.

Cristi Chivu i-a lăsat pe jucători să celebreze singuri la ridicarea trofeului

Cristi Chivu a reușit un sezon de excepție la debutul pe banca celor de la Inter, reușind să devină primul antrenor de la Jose Mourinho încoace care cucerește eventul cu formația italiană.

După ce și-a adjudecat matematic titlul, Inter a învins-o pe Lazio în finala Cupei Italiei. La ceremonia de premiere, tehnicianul și-a felicitat cu stil jucătorii și s-a îndepărtat de pe podium în momentul în care aceștia au ridicat trofeul.

Se știe că antrenorul român a avut mult de lucrat din punct de vedere psihic cu jucătorii, el sosind pe banca Interului chiar după acea finală de Champions League, pierdută cu 5-0 în fața PSG-ului.