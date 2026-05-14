“Vreau să subliniez asta”. Ce a spus preşedintele lui Inter despre Cristi Chivu, după eventul reuşit

Dario Baccin, Cristi Chivu, Giuseppe Marotta, Javier Zanetti şi Piero Ausilio, cu trofeul Cupei Italiei, după finala câştigată cu 2-0 cu Lazio

Preşedintele lui Inter, Giuseppe Marotta (69 de ani), a oferit declaraţii despre Cristi Chivu (45 de ani), după eventul reuşit de nerazzurri. Trupa antrenorului român a cucerit Cupa Italiei după ce s-a impus clar în finala cu Lazio, scor 2-0, pe Olimpico.

Cristi Chivu a devenit primul antrenor care reuşeşte eventul în primul său sezon pe banca lui Inter. De asemenea, românul este şi primul care reuşeşte o astfel de performanţă cu nerazzurrii atât ca jucător, cât şi ca antrenor.

Giuseppe Marotta, laude pentru Cristi Chivu după eventul reuşit la Inter

După finala câştigată cu 2-0 cu Lazio, preşedintele lui Inter a ţinut să-l laude pe Cristi Chivu. Giuseppe Marotta a subliniat că succesul din acest sezon i se datorează într-o mare măsură şi antrenorului român.

Marotta a amintit de startul de sezon, când echipa încă avea moralul afectat după ratările din stagiunea precedentă. Acesta a transmis că Chivu a reuşit să le ofere jucătorilor încredere, demonstrând că are calităţi.

“Suntem mulțumiți. Am obținut mai multe rezultate pozitive, datorită tuturor, începând de la conducere și până la toate componentele clubului. Acesta este modelul pentru a ne apropia de victorie.