“Vreau să subliniez asta”. Ce a spus preşedintele lui Inter despre Cristi Chivu, după eventul reuşit

Preşedintele lui Inter, Giuseppe Marotta (69 de ani), a oferit declaraţii despre Cristi Chivu (45 de ani), după eventul reuşit de nerazzurri. Trupa antrenorului român a cucerit Cupa Italiei după ce s-a impus clar în finala cu Lazio, scor 2-0, pe Olimpico.
Cristi Chivu a devenit primul antrenor care reuşeşte eventul în primul său sezon pe banca lui Inter. De asemenea, românul este şi primul care reuşeşte o astfel de performanţă cu nerazzurrii atât ca jucător, cât şi ca antrenor.
Giuseppe Marotta, laude pentru Cristi Chivu după eventul reuşit la Inter
După finala câştigată cu 2-0 cu Lazio, preşedintele lui Inter a ţinut să-l laude pe Cristi Chivu. Giuseppe Marotta a subliniat că succesul din acest sezon i se datorează într-o mare măsură şi antrenorului român.
Marotta a amintit de startul de sezon, când echipa încă avea moralul afectat după ratările din stagiunea precedentă. Acesta a transmis că Chivu a reuşit să le ofere jucătorilor încredere, demonstrând că are calităţi.
“Suntem mulțumiți. Am obținut mai multe rezultate pozitive, datorită tuturor, începând de la conducere și până la toate componentele clubului. Acesta este modelul pentru a ne apropia de victorie.
Acest sezon a început purtând încă urmele sezonului trecut, dar Cristian Chivu a fost foarte bun în a readuce echipa pe drumul cel bun. Am câștigat două trofee importante. UEFA Champions League este o mică pată neagră, dar trebuie să le acordăm merit adversarilor. Anul viitor vom încerca din nou, ADN-ul nostru este să câștigăm.
Sunt foarte optimist. Noi continuăm într-un proces de evoluție. Petar Sucic, pentru mine, a fost cel mai bun de pe teren în această seară. Mergem pe politica de a căuta tineri talentați și de a-i combina cu jucători experimentați, care au cultura victoriei, pentru că doar cu tineri nu se poate câștiga.
În curând vom începe să aprofundăm mai mult discuțiile cu conducerea, care va stabili liniile directoare.
Vreau să subliniez acest lucru: este titlul lui Chivu și al echipei. Chivu a avut un rol foarte important la prima sa experiență într-o echipă mare. A demonstrat că are calități și că poate progresa. Aceasta este dorința noastră pentru viitorul lui și al nostru”, a declarat Giuseppe Marotta, conform tuttomercatoweb.com, după Inter – Lazio 2-0, în finala Cupei Italiei.
