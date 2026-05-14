Ce gafă a putut face Emil Boc, după ce U Cluj a fost învinsă dramatic de Univ. Craiova în finala Cupei României

Emil Boc, primarul din Cluj Napoca, a făcut o gafă de proporţii după ce U Cluj a pierdut finala Cupei României. Universitatea Craiova i-a învins dramatic pe clujeni, la loviturile de departajare, scor 6-5, după ce cele 120 de minute de joc s-au încheiat cu scorul de 0-0.

Emil Boc este apropiat de U Cluj, fiind o prezenţă constantă la meciurile formaţiei lui Cristiano Bergodi. Primarul din Cluj Napoca a mers şi la Sibiu, pentru a-i susţine pe clujeni în finala Cupei României.

Emil Boc, gafă uriaşă după ce U Cluj a pierdut finala Cupei României, cu Universitatea Craiova: l-a confundat pe Iulian Cristea cu Dorin Codrea

Emil Boc a vrut să transmită un mesaj de susţinere pentru Iulian Cristea, cel care a ratat penalty-ul în urmă căruia Universitatea Craiova a câştigat Cupa României. Totuşi, primarul din Cluj Napoca l-a confundat pe fundaşul lui Cristiano Bergodi şi l-a consolat în schimb pe Dorin Codrea, cel care nici nu a executat o lovitură de departajare.

“Inima trebuie să o văd la EKG, atunci aș putea să vă spun Intensitate maximă, așa cum cred că au trăit-o toți suporterii Universității Cluj, ne-am bucurat de fiecare penalty marcat, ne-am întristat de fiecare primit.

Ni s-au oprit bătăile inimii pentru câteva secunde la ultimul penalty, al lui Codrea. Capul sus, Codrea, nu-i nimic, mergem mai departe! Asta face parte din viață. Știți cum se spune în sport: ‘Ai învins, continuă! Ești învins, continuă!'”, a declarat Emil Boc, conform digisport.ro, după finala Cupei României.