Ce gafă a putut face Emil Boc, după ce U Cluj a fost învinsă dramatic de Univ. Craiova în finala Cupei României

Viviana Moraru Publicat: 14 mai 2026, 10:23

Emil Boc, în timpul unui meci/ Sport Pictures

Emil Boc, primarul din Cluj Napoca, a făcut o gafă de proporţii după ce U Cluj a pierdut finala Cupei României. Universitatea Craiova i-a învins dramatic pe clujeni, la loviturile de departajare, scor 6-5, după ce cele 120 de minute de joc s-au încheiat cu scorul de 0-0.

Emil Boc este apropiat de U Cluj, fiind o prezenţă constantă la meciurile formaţiei lui Cristiano Bergodi. Primarul din Cluj Napoca a mers şi la Sibiu, pentru a-i susţine pe clujeni în finala Cupei României.

Emil Boc, gafă uriaşă după ce U Cluj a pierdut finala Cupei României, cu Universitatea Craiova: l-a confundat pe Iulian Cristea cu Dorin Codrea

Emil Boc a vrut să transmită un mesaj de susţinere pentru Iulian Cristea, cel care a ratat penalty-ul în urmă căruia Universitatea Craiova a câştigat Cupa României. Totuşi, primarul din Cluj Napoca l-a confundat pe fundaşul lui Cristiano Bergodi şi l-a consolat în schimb pe Dorin Codrea, cel care nici nu a executat o lovitură de departajare.

“Inima trebuie să o văd la EKG, atunci aș putea să vă spun Intensitate maximă, așa cum cred că au trăit-o toți suporterii Universității Cluj, ne-am bucurat de fiecare penalty marcat, ne-am întristat de fiecare primit.

Ni s-au oprit bătăile inimii pentru câteva secunde la ultimul penalty, al lui Codrea. Capul sus, Codrea, nu-i nimic, mergem mai departe! Asta face parte din viață. Știți cum se spune în sport: ‘Ai învins, continuă! Ești învins, continuă!'”, a declarat Emil Boc, conform digisport.ro, după finala Cupei României.

De asemenea, Emil Boc s-a declarat mândru de rezultatele obţinute de cei de la U Cluj în acest sezon, în ciuda eşecului din finala Cupei României. Duminică, clujenii se vor lupta pentru titlu cu Universitatea Craiova, în penultima etapă de play-off. În cazul unei victorii în Bănie, formaţia lui Cristiano Bergodi va avea nevoie de un succes şi în ultima etapă, cu Dinamo, pentru a deveni campioană. Dacă oltenii vor câştiga partida, atunci ei vor cuceri titlul cu o etapă rămasă de disputat până la finalul sezonului.

Le spun băieților de la Universitatea că suntem mândri de ei, așa cum ei știu, suntem alături de ei și la bine, și la greu. În seara asta au dat tot ce e mai bun pentru U Cluj, loteria penalty-urilor întotdeauna face diferența într-un sens sau altul, dar mergem mai departe. Am pierdut o bătălie, dar nu și războiul

Felicitări Universității Craiova, succes în Europa League. În Champions League sau Europa League, asta vom vedea duminică. Nu o să ajung la Craiova, deși mi-aș dori din suflet să fiu acolo, alături de băieți. În seara asta au jucat de la egal la egal, așa va fi și la Craiova. Orice poate face diferența, jucăm relaxați, tocmai de aceea s-ar putea să câștigăm, nu se știe”, a mai spus Emil Boc.

