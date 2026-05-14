Văduva lui Florin Halagian, despre crearea Stelei din 1986: “Ienei a luat echipa pe care a făcut-o soţul meu”

Văduva lui Florin Halagian, Cornelia Halagian (87 de ani), a reaprins discuţiile legate de crearea echipei Steaua care a cucerit Cupa Campionilor în 1986. Pe 7 mai s-au împlinit 40 de ani de la cea mai mare performanţă a unei echipe de club româneşti din istorie, iar eroii de atunci, care mai sunt în viaţă, au sărbătorit în Ghencea, alături de fani, acel succes fantastic.
Cornelia Halagian a susţinut că Florin Halagian ar fi creat acea echipă care a cucerit Cupa Campionilor. În 1987, cu Gică Hagi, care se transferase între timp de la Sportul, şi care a şi marcat golul în finala cu Dinamo Kiev, Steaua a cucerit şi Cupa Campionilor Europeni. În 1989, Steaua avea să mai dispute o finală de Cupa Campionilor, pierdută, 0-4, cu AC Milan.
Florin Halagian a antrenat-o pe Steaua doar câteva luni, în perioada iunie – octombrie 1984. A preluat echipa de la Emeric Ienei şi a fost înlocuit tot cu Emeric Ienei.
„El a făcut echipa, a adus mulți dintre jucătorii care au câștigat Cupa Campionilor! Ienei a luat-o gata făcută, dar Ienei fusese înaintea lui. Nu știu de ce l-au schimbat…
Pe urmă, dacă el a avut conflictul acesta cu Alecsandrescu, l-a readus pe Ienei. Se știe că soțul meu e cel care a făcut echipa, în mare.
El a adus și portarul, pe Duckadam. Până atunci fusese Vasile Iordache portar la Steaua. (n.r. Duckadam a ajuns în Ghencea în 1983, cu un an înaintea lui Halagian). Și a fost bine că l-a adus…”, a declarat Cornelia Halagian pentru gsp.ro.
„El fusese antrenor la Scornicești, avusese și acolo succes, mi se pare că obținuse un loc destul de bun la final de campionat, așa că i s-a propus să vină la Steaua. El deja propusese ca Victor Pițurcă să vină jucător la ei.
A venit la Steaua, dar a avut un conflict cu Alecsandrescu, care era președinte (n.r. Ion Alecsandrescu). El voia să se impună (n.r.: Halagian), așa era stilul lui, să se impună, dacă era antrenor.
El a adus de la Scornicești jucători, de la Pitești l-a luat pe Radu II, a adus vreo 6 jucători atunci. Voia să-l ia și pe Boloni, care nu prea voia să plece (n.r. de la ASA Târgu Mureș). Au avut un meci la Târgu Mureș, asta știu eu precis, iar bărbatu-meu nu a vrut să câștige echipa din Târgu Mureș, fiindcă voia să-l convingă pe Boloni să vină la Steaua. Asta l-a cam deranjat pe Alecsandrescu.
Nu știu ce discuții or fi fost între ei, dar știu că asta fusese duminică, iar luni, când trebuia să meargă la antrenament, nu s-a mai dus. El a crezut că îi merge cu supărarea asta, dar Alecsandrescu a fost deranjat și l-a adus înapoi pe Ienei”, a mai susţinut Cornelia Halagian, pentru sursa citată.
Florin Halagian a decedat la vârsta de 80 de ani, pe 12 august 2019. În timpul vieţii a susţinut acelaşi lucru, că el ar fi creat acea echipă a Stelei, care avea să cucerească Cupa Campionilor Europeni.
„Să fie clar pentru toată lumea, eu am fost antrenorul Stelei care a adus Cupa Campionilor Europeni! Ajutat de Iordănescu. Chiar dacă au contribuit mai mulţi, conducerea, mai ales jucătorii, eu am marele merit pentru acest triumf. Un antrenor preia ceea ce face tehnicianul anterior la echipă. Şi Halagian a avut meritele lui, dar adevărul e că eu şi cu Iordănescu am câştigat acest trofeu”, declara Emeric Ienei în urmă cu mai mulţi ani.
Emeric Ienei a decedat pe 5 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani. Ultima mare performanţă a lui Ienei ca antrenor a fost calificarea cu România în sferturile de finală ale EURO 2000. România era eliminată atunci de Italia, care avea să dispute finala, pe care a pierdut-o, 1-2, cu Franţa, care la acea vreme era campioana mondială.
