Văduva lui Florin Halagian, despre crearea Stelei din 1986: “Ienei a luat echipa pe care a făcut-o soţul meu”

Văduva lui Florin Halagian, Cornelia Halagian (87 de ani), a reaprins discuţiile legate de crearea echipei Steaua care a cucerit Cupa Campionilor în 1986. Pe 7 mai s-au împlinit 40 de ani de la cea mai mare performanţă a unei echipe de club româneşti din istorie, iar eroii de atunci, care mai sunt în viaţă, au sărbătorit în Ghencea, alături de fani, acel succes fantastic.

Cornelia Halagian a susţinut că Florin Halagian ar fi creat acea echipă care a cucerit Cupa Campionilor. În 1987, cu Gică Hagi, care se transferase între timp de la Sportul, şi care a şi marcat golul în finala cu Dinamo Kiev, Steaua a cucerit şi Cupa Campionilor Europeni. În 1989, Steaua avea să mai dispute o finală de Cupa Campionilor, pierdută, 0-4, cu AC Milan.

Florin Halagian a antrenat-o pe Steaua doar câteva luni, în perioada iunie – octombrie 1984. A preluat echipa de la Emeric Ienei şi a fost înlocuit tot cu Emeric Ienei.

„El a făcut echipa, a adus mulți dintre jucătorii care au câștigat Cupa Campionilor! Ienei a luat-o gata făcută, dar Ienei fusese înaintea lui. Nu știu de ce l-au schimbat…

Pe urmă, dacă el a avut conflictul acesta cu Alecsandrescu, l-a readus pe Ienei. Se știe că soțul meu e cel care a făcut echipa, în mare.