Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Vă pupă păpușicile!" Prima postare a lui Gabi Tamaş după ce el şi Dan Alexa au câştigat Asia Express - Antena Sport

Home | Media | “Vă pupă păpușicile!” Prima postare a lui Gabi Tamaş după ce el şi Dan Alexa au câştigat Asia Express
Foto

“Vă pupă păpușicile!” Prima postare a lui Gabi Tamaş după ce el şi Dan Alexa au câştigat Asia Express

Publicat: 13 noiembrie 2025, 0:58

Comentarii
“Vă pupă păpușicile!” Prima postare a lui Gabi Tamaş după ce el şi Dan Alexa au câştigat Asia Express
galerie foto Galerie (23)

Dan Alexa şi Gabi Tamaş se îmbrăţişează după ce au câştigat Asia Express / Instagram Gabi Tamaş

Gabi Tamaş a publicat o postare care s-a viralizat instant după ce el şi Dan Alexa au câştigat Asia Express 2025 – Drumul Eroilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Aproape 5.000 de like-uri a adunat Gabi Tamaş pe Instagram în doar jumătate de oră de la postarea făcută după miezul nopţii.

Gabi Tamaş, postare virală după ce el şi Dan Alexa au câştigat Asia Express

“Cred că cel mai mare câștig pentru noi este faptul că voi, cei de acasă, i-ați cunoscut pe Gabi și pe Dan, nu pe Tamaș și pe Alexa. Ci pe doi băieți – unul din Brașov, unul din Caransebeș – care au plecat în povestea asta cu gândul să se simtă bine, să descopere locuri noi și să se bucure de tot ce trăiesc.

Evident, spiritul competiției e în noi, fără doar și poate, și nu avea cum să nu se instaleze într-o confruntare la un asemenea nivel. Suntem fericiți pentru tot ce am trăit acolo și, sincer, nu ne-am așteptat să ajungem unde am ajuns.

Un alt câștig la fel de important este faptul că am câștigat prieteni, am câștigat o familie, am cunoscut niște oameni absolut extraordinari.

Reclamă
Reclamă

Mulțumim întregii echipe Asia Express – o echipă care face performanță, o echipă de oameni dedicați, o echipă care va rămâne mereu în sufletul nostru. @mona.segall @lionterobert @disneysuitsme @danhaiducu @dianazamfirescu @mariannegotei @aneiadelina

“Un mulțumesc special pentru Ștefan și Alex. Nu cred că putea exista o finală la fel de tare dacă nu eram cu voi”

Și vă mulțumim vouă, celor de acasă, pentru toată susținerea și toate mesajele pe care le-am primit de la voi.

Și un mulțumesc special pentru Ștefan și Alex.
Nu cred că putea exista o finală la fel de tare dacă nu eram cu voi. Tot ce ați făcut în competiția asta și în finala din Seul ne-a motivat și pe noi. Sunteți parte din povestea asta și rămâneți acolo.

Planul lui Nicușor Dan cu SRI și lupta anticorupție, pentru a nu se repeta episodul din 2016Planul lui Nicușor Dan cu SRI și lupta anticorupție, pentru a nu se repeta episodul din 2016
Reclamă

Vă pupă păpușicile!”, a transmis Gabi Tamaş pe contul lui de Instagram.

 
View this post on Instagram
 
A post shared by GABRIEL TAMAS (@gabrieltamasofficial)

Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală

Dan Alexa şi Gabi Tamaş au reuşit să câştige Asia Express 2025 – Drumul Eroilor. Cei doi foşti fotbalişti s-au îmbrăţişat imediat după ce au realizat că au câştigat Asia Express.

Ulterior, ei au îmbrăţişat-o şi pe prezentatoarea emisiunii, Irina Fodor. (IMAGINI CU CEI DOI ÎN GALERIA FOTO)

A fost o finală atât captivantă, din perspectiva duelului dintre cele două echipe, cât şi emoţionantă. Gabi Tamaş şi Dan Alexa au plâns în timpul finalei.

Cei doi au “pus mâna” pe o sumă de 35.000 de euro, premiul câştigătorilor. “30, că 5 sunt ai Olgăi”, a spus Gabi Tamaş.

Performanţa celorlalţi finalişti, actorii Ştefan Floroaica şi Alexandru Ion, a fost şi ea una de felicitat. Irina Fodor chiar a punctat acest lucru după ce s-a aflat numele câştigătorilor.

Dan Alexa şi Gabi Tamaş au fost felicitaţi de toţi concurenţii pentru performanţa lor şi de prezentatoarea Irina Fodor. Ei au început să cânte “Campionii, campionii” după ce au ieşit învingători la Asia Express 2025 – Drumul Eroilor.

“Nu credeam niciodată că ajungem aici. Sunt momente unice, suntem fericiţi”, au reacţionat cei doi.

“Asia Express e despre viaţă, despre cum să supravieţuieşti. Te scoate din zona de confort. Putem fi mândri de noi pentru că am reuşit şi în altceva decât fotbal”, a spus Dan Alexa.

+(23)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Planul lui Nicușor Dan cu SRI și lupta anticorupție, pentru a nu se repeta episodul din 2016
Observator
Planul lui Nicușor Dan cu SRI și lupta anticorupție, pentru a nu se repeta episodul din 2016
Cine este ministrul din guvernul Bolojan care a trecut în declarația de avere cadouri de 40.000 de euro pentru copiii săi. De unde provin banii
Fanatik.ro
Cine este ministrul din guvernul Bolojan care a trecut în declarația de avere cadouri de 40.000 de euro pentru copiii săi. De unde provin banii
0:24
FotoDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
23:57 12 nov.
Gigi Becali nu a renunţat la transferurile lui Louis Munteanu şi Emerllahu la FCSB!
23:35 12 nov.
“Mă aştept la un meci foarte greu” Dzeko şi colegii lui, avertizaţi înaintea duelului cu România
23:26 12 nov.
Jannik Sinner, semifinalist la Turneul Campionilor! Victorie lejeră în duelul cu Zverev
23:15 12 nov.
Cornel Dinu, reacţie din spital: “Am avut probleme cu respirația, m-au monitorizat 24 de ore din 24”
22:44 12 nov.
Echipa pe care visează să o antreneze Adrian Mutu: „Aș pleca pe jos până acolo”
Vezi toate știrile
1 Clubul care a evoluat în Liga 1, exclus din toate competițiile din România! De ce s-a ajuns la această situație 2 FotoA murit Horia Moculescu! Compozitorul era mare fan FCSB şi i-a ţinut partea lui Becali în conflictul cu armata 3 FotoNadia Comăneci a vorbit despre plecarea din România la împlinirea vârstei de 64 de ani 4 Amendat de Gigi Becali, Daniel Bîrligea și-a aflat și pedeapsa de la Disciplină. Cât stă suspendat 5 Gigi Becali s-a săturat şi renunţă la un jucător de la FCSB: “Îl dau pe 300.000 de euro ca pe Ştefănescu” 6 Primul jucător de la Universitatea Craiova care i-a mulțumit public lui Mirel Rădoi după demisie: “O plăcere”
Citește și