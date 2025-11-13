"Vă pupă păpușicile!" Prima postare a lui Gabi Tamaş după ce el şi Dan Alexa au câştigat Asia Express - Antena Sport

Gabi Tamaş a publicat o postare care s-a viralizat instant după ce el şi Dan Alexa au câştigat Asia Express 2025 – Drumul Eroilor.
Aproape 5.000 de like-uri a adunat Gabi Tamaş pe Instagram în doar jumătate de oră de la postarea făcută după miezul nopţii.
Gabi Tamaş, postare virală după ce el şi Dan Alexa au câştigat Asia Express
“Cred că cel mai mare câștig pentru noi este faptul că voi, cei de acasă, i-ați cunoscut pe Gabi și pe Dan, nu pe Tamaș și pe Alexa. Ci pe doi băieți – unul din Brașov, unul din Caransebeș – care au plecat în povestea asta cu gândul să se simtă bine, să descopere locuri noi și să se bucure de tot ce trăiesc.
Evident, spiritul competiției e în noi, fără doar și poate, și nu avea cum să nu se instaleze într-o confruntare la un asemenea nivel. Suntem fericiți pentru tot ce am trăit acolo și, sincer, nu ne-am așteptat să ajungem unde am ajuns.
Un alt câștig la fel de important este faptul că am câștigat prieteni, am câștigat o familie, am cunoscut niște oameni absolut extraordinari.
Mulțumim întregii echipe Asia Express – o echipă care face performanță, o echipă de oameni dedicați, o echipă care va rămâne mereu în sufletul nostru. @mona.segall @lionterobert @disneysuitsme @danhaiducu @dianazamfirescu @mariannegotei @aneiadelina
“Un mulțumesc special pentru Ștefan și Alex. Nu cred că putea exista o finală la fel de tare dacă nu eram cu voi”
Și vă mulțumim vouă, celor de acasă, pentru toată susținerea și toate mesajele pe care le-am primit de la voi.
Și un mulțumesc special pentru Ștefan și Alex.
Nu cred că putea exista o finală la fel de tare dacă nu eram cu voi. Tot ce ați făcut în competiția asta și în finala din Seul ne-a motivat și pe noi. Sunteți parte din povestea asta și rămâneți acolo.
Vă pupă păpușicile!”, a transmis Gabi Tamaş pe contul lui de Instagram.
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au reuşit să câştige Asia Express 2025 – Drumul Eroilor. Cei doi foşti fotbalişti s-au îmbrăţişat imediat după ce au realizat că au câştigat Asia Express.
Ulterior, ei au îmbrăţişat-o şi pe prezentatoarea emisiunii, Irina Fodor. (IMAGINI CU CEI DOI ÎN GALERIA FOTO)
A fost o finală atât captivantă, din perspectiva duelului dintre cele două echipe, cât şi emoţionantă. Gabi Tamaş şi Dan Alexa au plâns în timpul finalei.
Cei doi au “pus mâna” pe o sumă de 35.000 de euro, premiul câştigătorilor. “30, că 5 sunt ai Olgăi”, a spus Gabi Tamaş.
Performanţa celorlalţi finalişti, actorii Ştefan Floroaica şi Alexandru Ion, a fost şi ea una de felicitat. Irina Fodor chiar a punctat acest lucru după ce s-a aflat numele câştigătorilor.
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au fost felicitaţi de toţi concurenţii pentru performanţa lor şi de prezentatoarea Irina Fodor. Ei au început să cânte “Campionii, campionii” după ce au ieşit învingători la Asia Express 2025 – Drumul Eroilor.
“Nu credeam niciodată că ajungem aici. Sunt momente unice, suntem fericiţi”, au reacţionat cei doi.
“Asia Express e despre viaţă, despre cum să supravieţuieşti. Te scoate din zona de confort. Putem fi mândri de noi pentru că am reuşit şi în altceva decât fotbal”, a spus Dan Alexa.
- Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
- Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!
