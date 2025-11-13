"Vă pupă păpușicile!" Prima postare a lui Gabi Tamaş după ce el şi Dan Alexa au câştigat Asia Express - Antena Sport

Dan Alexa şi Gabi Tamaş se îmbrăţişează după ce au câştigat Asia Express / Instagram Gabi Tamaş

Gabi Tamaş a publicat o postare care s-a viralizat instant după ce el şi Dan Alexa au câştigat Asia Express 2025 – Drumul Eroilor.

Aproape 5.000 de like-uri a adunat Gabi Tamaş pe Instagram în doar jumătate de oră de la postarea făcută după miezul nopţii.

Gabi Tamaş, postare virală după ce el şi Dan Alexa au câştigat Asia Express

“Cred că cel mai mare câștig pentru noi este faptul că voi, cei de acasă, i-ați cunoscut pe Gabi și pe Dan, nu pe Tamaș și pe Alexa. Ci pe doi băieți – unul din Brașov, unul din Caransebeș – care au plecat în povestea asta cu gândul să se simtă bine, să descopere locuri noi și să se bucure de tot ce trăiesc.

Evident, spiritul competiției e în noi, fără doar și poate, și nu avea cum să nu se instaleze într-o confruntare la un asemenea nivel. Suntem fericiți pentru tot ce am trăit acolo și, sincer, nu ne-am așteptat să ajungem unde am ajuns.

Un alt câștig la fel de important este faptul că am câștigat prieteni, am câștigat o familie, am cunoscut niște oameni absolut extraordinari.