Cristi Chivu, aşteptat să semneze: "I-a convins pe toţi" - Antena Sport

Cristi Chivu (45 de ani) e lider în Italia, iar parcursul lui Inter din acest sezon i-a convins pe conducătorii formaţiei antrenate de român că acesta merită prelungirea contractului.
Chivu are contract cu Inter până în vara lui 2027, dar presa italiană anunţă că înţelegerea va fi prelungită în vara acestui an, pe o durată mai mare. Totul ar fi numai o formalitate.
Cristi Chivu ar urma să îşi prelungească înţelegerea cu Inter
“Fostul mare jucător i-a convins pe toți: jocul e mai vertical și mai modern, echipa e mai intensă și comunicarea este impecabilă.
La finalul sezonului, antrenorul va mai avea un an de contract, dar prelungirea pare doar o formalitate, indiferent de rezultatele care vor veni”, a scris publicaţia Tuttosport.
Inter a încheiat anul pe primul loc, cu 36 de puncte, cu un punct peste locul 2, ocupat de rivala Milan şi cu două peste campioana Napoli. Acest lucru în condiţiile în care a fost învinsă de Milan cu 1-0 după un meci pe care l-a dominat clar, în care a avut două bare şi a ratat un penalty, prin Calhanoglu. Şi în meciul cu Juventus Inter a pierdut nemeritat, fiind învinsă dramatic, în prelungiri, cu 4-3.
Lotul lui Inter ar putea fi “revoluţionat” în vară
7 jucători ar putea să o părăsească pe Inter în vară. Lui Akanji îi expiră împrumutul, iar 6 jucători îşi vor încheia contractul cu formaţia antrenată de Cristi Chivu (45 de ani).
Portarul titular Yann Sommer (37 de ani) şi al treilea goalkeeper al Interului, Raffaele Di Gennaro (32 de ani) îşi termină contractele în vară. Expiră şi înţelegerile lui Acerbi, De Vrij, Darmian şi Mkhitaryan. Inter s-ar putea despărţi de unii jucători încă din această campanie de transferuri de iarnă. Totodată, e de aşteptat să vină noi fotbalişti.
„Posibilă revoluție în vară la Inter, mulți veterani la final de contract vor să plece”, a titrat tuttomercatoweb.com.
