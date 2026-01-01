Transferul lui Ianis Stoica în Portugalia ajunge pe masa FIFA: „O să aibă interdicție” - Antena Sport

În vara anului 2025, Estrela Amadora l-a cumpărat pe Ianis Stoica de la Hermannstadt în schimbul sumei de 1,3 milioane de euro. A fost o mutare care ar fi trebuit să ajute clubul din Liga 1, dar pentru moment, banii nu au ajuns la sibieni.
Acționarul Claudiu Rotar a venit cu detalii incredibile din spatele acestei mutări și a anunțat că a înaintat o plângere la FIFA pentru faptul că portughezii nu au respectat termenele de plată.
Hermannstadt nu a încasat niciun ban pentru Ianis Stoica
1,3 milioane de euro este suma pentru care Estrela Amadora și Hermannstadt s-au înțeles în cazul lui Ianis Stoica, dar pentru moment gruparea sibiană nu a încasat niciun bun de pe urma acestui transfer.
Mai mult decât atât, oficialii formației din Liga 1 au înaintat o plângere la FIFA, pentru faptul că portughezii nu au respectat termenele de plată, concret, nu s-a virat prima tranșă.
„I-am dat la FIFA, așteptăm să ne vină răspunsul și să încasăm banii. N-am primit niciun ban. (n.r. – Până când ar fi trebuit să achite cele trei tranșe?) Până în august. Sunt dați la FIFA, în ianuarie ar trebui să încasăm tranșa din august și o să fie o întârziere de vreo 4-5 luni între tranșe.
Vor avea penalizări, o să aibă interdicție la transferuri, că nu plătesc. (n.r. – La cât vor ajunge penalizările?) Nu știu, astea le-a pus FIFA, dar nu pot fi mai mult de 5 la sută pe an”, a declarat Claudiu Rotar, potrivit sport.ro.
