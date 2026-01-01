Radu Drăgușin, rezervă neutilizată în egalul dintre Tottenham și Brentford. Fundașul, lăsat pe bancă - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Nicolae Publicat: 1 ianuarie 2026, 23:53

Radu Drăgușin, în timpul unui meci / Profimedia

Radu Drăgușin a fost din nou inclus de Thomas Frank în lotul lui Tottenham pentru un meci din Premier League. Fundașul de națională a fost pe bancă în duelul londonezilor cu Brentford, însă nu a fost introdus în teren de tehnicianul danez.

Drăgușin a revenit pe gazon după accidentare în etapa trecută din Premier League, când Tottenham a înfruntat-o pe Crystal Palace. După ce a bifat câteva minute pe Selhurst Park, stoperul a ratat posibilitatea să evolueze în al doilea meci consecutiv, după ce Thomas Frank nu l-a introdus pe teren în meciul cu Brentford din deplasare.

Radu Drăgușin, niciun minut în Brentford – Tottenham

Update: Radu Drăgușin nu a fost introdus în teren în meciul dintre Brentford și Tottenham, încheiat 0-0. Thomas Frank a efectuat două schimbări în meciul din etapa a 19-a din Premier League, Randal Kolo Muani și Mathys Tel fiind cei introduși.

Într-o perioadă în care Drăgușin este asociat cu o posibilă plecare în perioada de mercato de la Tottenham, Thomas Frank a ales să îl includă din nou pe român în lotul formației sale la un meci din Premier League. Este a treia oară când se întâmplă asta de când românul a revenit după accidentarea la ligamentele încrucișate care l-a ținut departe de teren aproape 11 luni întregi.

Drăgușin a fost pe bancă la derby-ul dintre Tottenham și Liverpool, însă nu a fost introdus de antrenorul danez, după care a bifat primele minute de la accidentare încoace în partida contra lui Crystal Palace, în care a fost aproape să marcheze la prima atingere. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu fundașul român la meciul de pe Brentford Community Stadium, pe care îl începe din postura de rezervă.

