Radu Drăgușin, rezervă neutilizată în egalul dintre Tottenham și Brentford. Fundașul, lăsat pe bancă - Antena Sport

Radu Drăgușin a fost din nou inclus de Thomas Frank în lotul lui Tottenham pentru un meci din Premier League. Fundașul de națională a fost pe bancă în duelul londonezilor cu Brentford, însă nu a fost introdus în teren de tehnicianul danez.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Drăgușin a revenit pe gazon după accidentare în etapa trecută din Premier League, când Tottenham a înfruntat-o pe Crystal Palace. După ce a bifat câteva minute pe Selhurst Park, stoperul a ratat posibilitatea să evolueze în al doilea meci consecutiv, după ce Thomas Frank nu l-a introdus pe teren în meciul cu Brentford din deplasare.

Radu Drăgușin, niciun minut în Brentford – Tottenham

Update: Radu Drăgușin nu a fost introdus în teren în meciul dintre Brentford și Tottenham, încheiat 0-0. Thomas Frank a efectuat două schimbări în meciul din etapa a 19-a din Premier League, Randal Kolo Muani și Mathys Tel fiind cei introduși.

Știrea inițială

Într-o perioadă în care Drăgușin este asociat cu o posibilă plecare în perioada de mercato de la Tottenham, Thomas Frank a ales să îl includă din nou pe român în lotul formației sale la un meci din Premier League. Este a treia oară când se întâmplă asta de când românul a revenit după accidentarea la ligamentele încrucișate care l-a ținut departe de teren aproape 11 luni întregi.