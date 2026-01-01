Oferte pentru Steven Nsimba. Cât cere Universitatea Craiova pentru omul ajuns în dizgrațiile lui Mihai Rotaru - Antena Sport

Închide meniul
Oferte pentru Steven Nsimba. Cât cere Universitatea Craiova pentru omul ajuns în dizgrațiile lui Mihai Rotaru

Andrei Nicolae Publicat: 1 ianuarie 2026, 18:24

Steven Nsimba, după o ratare / Sport Pictures

Steven Nsimba poate pleca de la Universitatea Craiova în această iarnă, după ce oltenii l-au pus pe lista de transferuri în urma unui gest sfidător la adresa staff-ului. Francezul nu duce lipsă de oferte și ar fi dorit atât în China, cât și în Arabia Saudită, însă Mihai Rotaru vrea cel puțin 1,3 milioane de euro în schimbul său.

Nsimba a ajuns în dizgrațiile lui Mihai Rotaru după un gest comis la partida din Conference League contra celor de la AEK Atena, iar francezul a ajuns pe lista de transferuri. La meciul din Grecia, Filipe Coelho a vrut să îl bage în teren pe Nsimba pe finalul meciului.

Vârful a refuzat însă, motivul fiind legat de numărul mic de minute pe care îl primise în ultima vreme, potrivit sursei citate anterior. În plus, Nsimba ar mai fi fost deranjat și de alte lucruri petrecute la club după plecarea lui Mirel Rădoi.

Nsimba, dorit în Asia

Din aceste considerente, Nsimba a fost “pedepsit” de Mihai Rotaru și pus pe lista de transferuri, în ciuda prestațiilor bune din acest sezon. Vârful nu duce lipsă de interes din partea altor echipe, iar presa din China anunță că Zhejiang FC, clubul unde evoluează și Alex Mitriță, e interesată de serviciile atacantului din Bănie.

Pe lângă formația extremei din România, formații din Arabia Saudită îl au și ele în vizor pe Nsimba în privința unui posibil transfer. Potrivit fanatik.ro, Mihai Rotaru cere nu mai puțin de 1,3 milioane de euro atacantul adus pe gratis în vară de la Aubagne Air Bel, din liga a treia franceză.

În 27 de partide, Nsimba a adunat nouă goluri și trei pase decisive pentru echipa sa.

