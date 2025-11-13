Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală - Antena Sport

Dan Alexa şi Gabi Tamaş au reuşit să câştige Asia Express 2025 – Drumul Eroilor. Cei doi foşti fotbalişti s-au îmbrăţişat imediat după ce au realizat că au câştigat Asia Express.

Ulterior, ei au îmbrăţişat-o şi pe prezentatoarea emisiunii, Irina Fodor. (IMAGINI CU CEI DOI ÎN GALERIA FOTO)

Dan Alexa şi Gabi Tamaş sunt câştigătorii Asia Express – Drumul Eroilor!

A fost o finală atât captivantă, din perspectiva duelului dintre cele două echipe, cât şi emoţionantă. Gabi Tamaş şi Dan Alexa au plâns în timpul finalei.

Cei doi au “pus mâna” pe o sumă de 35.000 de euro, premiul câştigătorilor. “30, că 5 sunt ai Olgăi”, a spus Gabi Tamaş.

Performanţa celorlalţi finalişti, actorii Ştefan Floroaica şi Alexandru Ion, a fost şi ea una de felicitat. Irina Fodor chiar a punctat acest lucru după ce s-a aflat numele câştigătorilor.