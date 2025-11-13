Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală - Antena Sport

Închide meniul
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală

Home | Media | Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală

Publicat: 13 noiembrie 2025, 0:24

Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express

Dan Alexa şi Gabi Tamaş au reuşit să câştige Asia Express 2025 – Drumul Eroilor. Cei doi foşti fotbalişti s-au îmbrăţişat imediat după ce au realizat că au câştigat Asia Express.

Ulterior, ei au îmbrăţişat-o şi pe prezentatoarea emisiunii, Irina Fodor. (IMAGINI CU CEI DOI ÎN GALERIA FOTO)

Dan Alexa şi Gabi Tamaş sunt câştigătorii Asia Express – Drumul Eroilor!

A fost o finală atât captivantă, din perspectiva duelului dintre cele două echipe, cât şi emoţionantă. Gabi Tamaş şi Dan Alexa au plâns în timpul finalei.

Cei doi au “pus mâna” pe o sumă de 35.000 de euro, premiul câştigătorilor. “30, că 5 sunt ai Olgăi”, a spus Gabi Tamaş.

Performanţa celorlalţi finalişti, actorii Ştefan Floroaica şi Alexandru Ion, a fost şi ea una de felicitat. Irina Fodor chiar a punctat acest lucru după ce s-a aflat numele câştigătorilor.

Dan Alexa şi Gabi Tamaş au fost felicitaţi de toţi concurenţii pentru performanţa lor şi de prezentatoarea Irina Fodor. Ei au început să cânte “Campionii, campionii” după ce au ieşit învingători la Asia Express 2025 – Drumul Eroilor.

“Nu credeam niciodată că ajungem aici. Sunt momente unice, suntem fericiţi”, au reacţionat cei doi.

“Asia Express e despre viaţă, despre cum să supravieţuieşti. Te scoate din zona de confort. Putem fi mândri de noi pentru că am reuşit şi în altceva decât fotbal”, a spus Dan Alexa.

Planul lui Nicușor Dan cu SRI și lupta anticorupție, pentru a nu se repeta episodul din 2016Planul lui Nicușor Dan cu SRI și lupta anticorupție, pentru a nu se repeta episodul din 2016
Dan Alexa şi Gabi Tamaş la Asia Express
