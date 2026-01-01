Detaliul care îi îngrijorează pe apropiații lui Anthony Joshua după accident: "Nu știm cum va reacționa" - Antena Sport

Închide meniul
Detaliul care îi îngrijorează pe apropiații lui Anthony Joshua după accident: “Nu știm cum va reacționa”

Andrei Nicolae Publicat: 1 ianuarie 2026, 22:04

Anthony Joshua, în timpul unui antrenament / Profimedia

Kolawole Omoboriowo, un prieten al lui Anthony Joshua, a acordat câteva declarații legate de accidentul în care boxerul și-a pierdut doi prieteni, care erau și membri în staff-ul său. Acesta este de părere că starea în care se va afla sportivul britanic în următoarea perioadă poate fi îngrijorătoare, ținând cont de cele două decese.

Anthony Joshua a fost implicat luni într-un accident rutier în Nigeria soldat cu doi morți, după ce mașina în care se afla a intrat într-un camion staționar. Pugilistul s-a aflat în partea stânga a vehicului, în spatele șoferului, în timp ce prietenii săi care și-au pierdut viața erau pe partea dreaptă.

Cum a trăit accidentul cel care i-a informat familia lui Joshua de cele întâmplate

Kolawole Omoboriowo, persoana care a informat familia lui Joshua de ce s-a întâmplat pe drumul Lagos – Ibadan a declarat cum s-a simțit în momentul în care accidentul s-a produs. El a trebuit să o sune pe mama pugilistului.

Momentul de atunci a fost un coșmar nebunesc pentru toată lumea. Toată lumea a început să intre în panică… și am început să ne uităm în jur, întrebându-ne: «Pe cine putem suna? De unde știm unde sunt?»“, a spus apropiatul lui Joshua, potrivit news.sky.com.

Îngrijorări privind starea mentală a lui Joshua

Omoboriowo a mai discutat despre starea lui Joshua și a mărturisit ce îi îngrijorează pe el și pe restul apropiaților fostului campion mondial la categorie grea. Cei din cercul britanicului nu știu cum va reacționa pugilistul odată cu acest eveniment în urma căruia și-a pierdut doi prieteni.

Ceea ce îmi trece prin minte acum este: «Cum îl scoatem pe AJ din situația asta traumatizantă?». Și acesta este singurul lucru de care toată lumea este îngrijorată acum.

În acest moment, toată lumea ar putea crede că AJ este bine, dar nu știm cum va reacționa (n.r. având în vedere că și-a pierdut doi prieteni buni). Acum vrem doar ca toată lumea să-i ofere un moment să se relaxeze, să se odihnească și de acolo să continuăm.

Trebuie doar să continuăm să ne rugăm pentru AJ, ca Dumnezeu să-i dea puterea să poată merge mai departe după aceste pierderi“.

Persoanele care au decedat în accidentul rutier din Nigeria sunt Sina Ghami şi Kevin “Latz” Ayodele, preparator fizic, respectiv antrenorul personal al lui Joshua. Cel din urmă menționat era pentru un Joshua ca un “frate geamăn”, potrivit mărturiei făcute de Omoboriowo.

