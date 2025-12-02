Închide meniul
Campionul României, lider Survivor. Faimoși vs Războinici. Adi Vasile este noul prezentator al show-ului Antenei 1

Antena Sport Publicat: 2 decembrie 2025, 9:46 / Actualizat: 2 decembrie 2025, 10:59

Luptă. Foame. Epuizare. O nouă dimensiune a reality show-ului care a scris istorie în jurul lumii. Singurul format în care concurenții luptă cu propriile nevoi pentru a merge până la capăt. SURVIVOR! Emisiunea care a demonstrat că lupta pentru supraviețuire poate… Scoate fiara din tine. Din ianuarie, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Startul filmărilor este tot mai aproape, iar plecarea spre Republica Dominicană se simte tot mai fierbinte! Până la acel moment, aseară, în cadrul Observator 19, cei de acasă au primit cel mai așteptat răspuns – cine va prezenta noul sezon?!

A antrenat sute de campioane. A câștigat Champions League. A fost dirijorul tigroaicelor. A luat cupe europene la fete și la băieți. Știe să calmeze furtuni. Știe să aprindă ambiții. Și acum intră în cea mai dură competiție a vieții lui – este Adi Vasile – Campion România, Lider Survivor.

Adi Vasile va aduce telespectatorilor cea mai așteptată luptă a începutului de an – cea dintre Faimoși și Războinici. Cea în care orgolile ating cote înalte, iar motivațiile vin din interior și se resimt ca supra puteri în cele mai grele momente.

”Toată viața am căutat noi provocări, iar acum, am știut din prima clipă, că este formatul perfect pentru mine! Survivor este singurul show care duce concurenții dincolo de limite, este mediul în care rezistența psihică trebuie să atingă cote înalte pentru a putea performa, iar cea fizică este pusă la grea încercare pe fiecare traseu. Într-o competiție atât de acerbă, știu că voi trăi fiecare moment, exact cum am trăit și meciurile de handbal!

Faimoși versus Războinici reprezintă esența Survivor, iar asta le vom aduce celor de acasă – competiție, situații limită și oameni care înțeleg jocul! Vă aștept alături de noi, din ianuarie!”, declară Adi Vasile, înainte de startul filmărilor. Nu ratați noi informații despre noul sezon Survivor, de la Antena 1, pe paginile de social media ale show-ului! Din ianuarie, show-ul atinge un nou nivel, Faimoși vs Războinici!

 

