Rafael Nadal a sărit în apărarea lui Jannik Sinner, după scandalul de dopaj: "De obicei cred în buna credinţă a oamenilor" - Antena Sport

Rafael Nadal a sărit în apărarea lui Jannik Sinner, după scandalul de dopaj: „De obicei cred în buna credinţă a oamenilor" Spaniolul Rafael Nadal i-a luat apărarea italianului Jannik Sinner, actualul număr unu mondial din tenisul profesionist, care a scăpat fără suspendare după ce a fost testat pozitiv la o substanţă interzisă, informează EFE. „De obicei cred în buna credinţă a oamenilor. Îl cunosc pe Sinner şi nu cred, în niciun caz, că a vrut să se dopeze. Iar apoi, un alt lucru: în cele din urmă, dreptatea este dreptate. Nu cred că trebuie să ne placă justiţia doar atunci când se rezolvă aşa cum gândim noi. Până la urmă, dreptatea este dreptate şi eu cred în dreptate", a declarat Nadal într-un interviu acordat unui post de televiziune spaniol, potrivit agerpres.ro. „Cei care trebuie să ia decizii într-adevăr le iau pe baza a ceea ce cred ei că este corect. Aşa că am încredere totală că, dacă nu a fost sancţionat, este pentru că cei care au trebuit să judece acest caz au văzut foarte clar că ceea ce era acolo nu era sancţionabil", a adăugat câştigătorul a 22 de turnee de Mare Şlem.

„Nu cred că pentru că este Sinner nu îl vor pedepsi sau pentru că este altcineva nu îl vor pedepsi. Cred şi sunt cu adevărat convins de asta. Pe de altă parte, părerea celorlalţi este, de asemenea, total respectabilă”, a concluzionat spaniolul.

Novak Djokovic a avut un discurs diferit faţă de scandalul în care a fost implicat Jannik Sinner

Opinia lui Rafael Nadal diferă de cea a sârbului Novak Djokovic, care a acuzat o „lipsă de coerenţă” în lupta împotriva dopajului după cazul Sinner.

„Înţeleg frustrarea jucătorilor din cauza lipsei de coerenţă. Am înţeles că al său caz era decis în momentul în care a fost dezvăluit. Trecuseră însă cinci luni de când vestea a ajuns la echipa sa. Aşa că da, sunt o mulţime de probleme în sistem, vedem lipsa unor protocoale clare şi standardizate”, a comentat Djokovic în cadrul unei conferinţe de presă la New York, înainte startului US Open, ultimul turneu de Mare Şlem al sezonului, aflat în plină desfăşurare la New York.

„Alţi jucători au avut cazuri asemănătoare fără ca deznodământul să fie acelaşi. Întrebarea este dacă a fost o chestiune de bani, dacă orice jucător îşi poate permite un avocat bun care îl va putea apăra mai bine”, amai spus sârbul. Jannik Sinner a fost depistat pozitiv la două controale antidoping în martie 2024, la opt zile distanţă: pe 10 martie în timpul turneului de la Indian Wells şi pe 18 martie în afara competiţiei, cu puţin înaintea turneului de la Miami. În urina sa au fost găsite urme de clostebol, un anabolizant. Un tribunal independent a acceptat explicaţia lui Sinner conform căreia contaminarea cu o substanţă interzisă, clostebol, un agent anabolizant, a avut loc atunci când un membru al echipei sale a aplicat un spray fără prescripţie medicală pentru a trata o rană uşoară la începutul acestui an, conform Autorităţii Internaţionale de Integritate a Tenisului (ITIA). Punctele ATP şi premiile obţinute de Sinner la turneul ATP Masters 1.000 de la Indian Wells au fost retrase în conformitate cu regulamentul antidoping.

