Iga Swiatek a defilat şi cu Eva Lys la Australian Open 2025 şi a scris istorie! Calificare în 60 de minute în sferturile de la Melbourne - Antena Sport

Jannik Sinner l-a învins pe Holger Rune în sferturile de finală de la Australian Open 2025

Jannik Sinner a obţinut calificarea în sferturile de finală ale ediţiei din 2025 de la Australian Open. Campionul din 2024 a trecut în optimi de danezul Holger Rune, scor 6-3, 3-6, 6-3, 6-2, la capătul a 3 ore şi 5 minute de joc.

Aceasta a fost a treia victorie la rând a italianului în faţa lui Rune, împotriva căruia a jucat de cinci ori. Rune s-a impus în primele două partide cu Sinner.

Campionul din 2024 a recunoscut însă că a avut parte de o zi ciudată la Melbourne. Italianul ştia că Rune este un adversar redutabil şi că va avea parte de un meci dificil, dar a reuşit să treacă peste momente dificile în care s-a aflat în seturile 2 şi 3:

„A fost, cu siguranţă, foarte greu. Ştiam că el a avut câteva meciuri lungi înainte şi am încercat să fiu cât mai ok din punct de vedere mental. Dimineaţa aceasta a fost ciudată. Nici nu m-am încălzit. Ştiam că voi avea probleme. Am încercat să rămân conectat, să servesc bine şi să văd ce se întâmplă. Pot să spun că am jucat bine astăzi”, a declarat Jannik Sinner, la finalul partidei, citat de tennsimajors.com.

Meciul dintre Sinner şi Rune a fost întrerupt la începutul setului 4 timp de aproximativ 15 minute. Oficialii de la Melbourne au avut mari bătăi de cap din cauza fileului.