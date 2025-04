Alex Maxim a semnat! Anunţul presei din Turcia - Antena Sport

Alex Maxim (34 de ani) a semnat prelungirea contractului cu Gaziantep, a anunţat presa din Turcia. Maxim a ajuns prima oară la Gaziantep în ianuarie 2020, atunci când a fost împrumutat la echipa turcă de către Mainz. În vara lui 2020, Gaziantep l-a transferat definitiv. Între februarie 2023 şi iunie 2023, Gaziantep l-a împrumutat la Beşiktaş. Din vara lui 2023, fostul internaţional român a jucat numai pentru Gaziantep.

În acest sezon, Maxim a evoluat în 27 de meciuri în campionatul Turciei, marcând 4 goluri şi reuşind 6 assist-uri pentru Gaziantep. La Gaziantep mai evoluează şi Deian Sorescu.

„Fotbalistul român Alexandru Maxim, al cărui contract urma să expire la finalul sezonului, a semnat prelungirea pentru încă un sezon. Ambele părți s-au pus de acord, iar «maestrul» echipei, Maxim, a acceptat o reducere de 50% a salariului său anual”, a anunţat jurnalistul turc Ali Budak.

Alex Maxim este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 600.000 de euro. Cea mai ridicată cotă a lui Maxim a fost 7 milioane de euro, atinsă în februarie 2014, în timp ce fostul internaţional român evolua pentru Stuttgart.

Cu Sorescu şi Maxim în echipă, Gaziantep are un sezon foarte bun în Turcia. După 29 de etape disputate, Gaziantep are 42 de puncte şi ocupă locul 7 în prima ligă turcă. Pentru Gaziantep urmează meciul cu Istanbul Başakşehir, aflată pe locul 6, echipă care are cu 3 puncte mai mult în clasament faţă de formaţia românilor Maxim şi Sorescu.