Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal Antena Sport | Belgradul în alb şi roşu - Antena Sport

Home | Video | Jurnal Antena Sport | Belgradul în alb şi roşu
Video

Jurnal Antena Sport | Belgradul în alb şi roşu

Peste 20.000 de fani sunt aşteptaţi pe Maracana din Belgrad, pentru duelul cu FCSB. Aproape 1000 sunt români. Ei au dat şi peste Moş Crăciun la sârbi

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | Campioanele de la canotaj au strălucit pe podiumul de modă

Jurnal Antena Sport | Campioanele de la canotaj au strălucit pe podiumul de modă

Jurnal Antena Sport | Campioanele de la canotaj au strălucit pe podiumul de modă
Jurnal Antena Sport | Super-computerul nu ne dă şanse mari să mergem la Mondial: "Bucuria va fi şi mai mare"

Jurnal Antena Sport | Super-computerul nu ne dă şanse mari să mergem la Mondial: "Bucuria va fi şi mai mare"

Jurnal Antena Sport | Super-computerul nu ne dă şanse mari să mergem la Mondial: "Bucuria va fi şi mai mare"
Jurnal Antena Sport | Belgradul în alb şi roşu

Jurnal Antena Sport | Belgradul în alb şi roşu

Jurnal Antena Sport | Belgradul în alb şi roşu
AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 27 noiembrie

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 27 noiembrie

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 27 noiembrie
Șefa echipei de tenis fete a României, Alexandra Dulgheru, încinge telefonul de la prima oră

Șefa echipei de tenis fete a României, Alexandra Dulgheru, încinge telefonul de la prima oră

Șefa echipei de tenis fete a României, Alexandra Dulgheru, încinge telefonul de la prima oră
20:16
VideoJurnal Antena Sport | Campioanele de la canotaj au strălucit pe podiumul de modă
20:14
LIVE TEXTRomânia – Croaţia se joacă ACUM. Tricolorele debutează la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025
20:13
VideoJurnal Antena Sport | Super-computerul nu ne dă şanse mari să mergem la Mondial: “Bucuria va fi şi mai mare”
19:49
“Ai venit cu victoria?” Răspunsul lui Alex Mitriţă înainte de Universitatea Craiova – Mainz
19:18
Săpunaru, Dică, Lobonţ şi Ciocoiu sunt directori sportivi cu acte. Toţi absolvenţii cursurilor FRF
18:58
Adi Popa le dă doar 6% şanse tricolorilor să meargă la Mondial! Ce a spus înaintea barajului cu Turcia
Vezi toate știrile
1 Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă 2 FotoCe se mai ştie de Gina Gogean. Marea gimnastă a României a trăit un moment greu anul trecut 3 Nota primită de Dennis Man după ce PSV a umilit-o pe Liverpool pe Anfield 4 FotoAfacerea cu care Ion Țiriac a devenit cel mai bogat român: “Oameni săraci n-am văzut”! Ce avere uriaşă are  5 EXCLUSIVJaqueline Cristian pregăteşte o colaborare spectaculoasă: “Va ajunge în Top 20 în 2026” 6 Marca Pele a fost cumpărată de familia Neymar! Suma uriaşă plătită şi anunţul tatălui starului brazilian