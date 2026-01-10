Egipt, calificare în semifinalele Cupei Africii pe Națiuni! Cine luptă pentru prezența în finală - Antena Sport

Naționala de fotbal a Egiptului a obținut sâmbătă calificarea în semifinalele Cupei Africii pe Națiuni, după un succes important împotriva selecționatei Coastei de Fildeș, scor 3-2
Astfel, pentru calificarea în ultimul act al competiției vor lupta Maroc, care este și țara gazdă, Nigeria, Senegal și țara reprezentată de Mohamed Salah.
Egipt – Coasta de Fildeș 3-2
Egitpul a completat careul de ași de la Cupa Africii pe Națiuni. Selecționata care și-a pus toate speranțele în Mohamed Salah a trecut cu scorul de 3-2 de naționala Coastei de Fildeș, într-un meci nebun.
Omar Marmoush, fotbalistul celor de la Manchester City, a avut nevoie de doar patru minute pentru a deschide scorul, iar avantajul a fost majorat de Rabia (min. 32), din pasa lui Mohamed Salah.
Până la pauză, ivorienii au redus din diferență, după ce Fatouh a înscris în proprie poartă (min. 40). După pauză, a ieșit la rampă și jucătorul celor de la Liverpool, care a dus scorul la 3-1 (min. 52).
Egiptenii au tremurat însă pentru victorie, asta după ce Guela Doue, stoperul celor de la Strasbourg, a redus din diferență pentru Coasta de Fildeș. Scorul final a rămas 3-2.
Tabloul semifinalelor la Cupa Africii pe Națiuni
Senegal – Egipt, 14 ianuarie / Ora 19:00
Nigeria – Maroc, 14 ianuarie / Ora 22:00
