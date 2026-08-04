Universitatea Craiova, ofertă primită pentru „preferatul” lui Gică Hagi la naţionala României

Gică Hagi da lovitura, în 2019, atunci când îl transfera pe Tudor Băluță la Brighton, pentru 3 milioane de euro! O sumă importantă la acea vreme.

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Jucătorul nu s-a acomodat în Anglia, de unde a fost împrumutat la Den Haag şi Dinamo Kiev. În cele din urmă a ajuns iar la Farul Constanţa, iar cariera lui a cunoscut iar ascensiune. Convocat de Edi Iordănescu la naţională, el a ajuns – în cele din urmă – şi la Universitatea Craiova. Cu o evoluţie apreciată de toată lumea, aflat şi în vederile lui Gică Hagi la naţionala României, acum pare că viitorul lui Băluţă a intrat iar într-un con de umbră. Asta pentru că la echipa antrenată de Coelho a ajuns să nu mai prindă primul 11.

Potrivit jurnalistului Emanuel Roșu, după ce Aris Limassol l-a transferat pe Juraj Badelj, au fost demarate negocieri şi pentru mijlocașul Tudor Băluță (27 de ani). Rămâne de văzut dacă Mihai Rotaru îi va da drumul.

1,7 milioane de euro este cota de piață a lui Băluță, potrivit Transfermarkt