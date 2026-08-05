Anunţul oficial făcut de Rapid despre transferul lui Alex Dobre în Turcia!

Ce spune Victor Angelescu de plecarea lui Dobre de la Rapid. Foto: Sport Pictures

Alex Dobre, unul dintre cei mai importanţi fotbalişti de la Rapid, ar putea să plece de la formaţia giuleşteană în perioada următoare, iar conducătorul grupării bucureştene a făcut un anunţ important.

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Victor Angelescu, cel care este acţionar minoritar la trupa de lângă Podul Grant, a spus că există posibilitatea ca Alex Dobre să fie cedat în această perioadă de mercato.

Victor Angelescu a vorbit despre plecarea lui Alex Dobre de la Rapid

Omul de afaceri dezminte însă informaţiile apărute în presă, care vorbesc despre o înţelegere iminentă între Rapid şi Rizespor pentru transferul lui Alex Dobre. Angelescu recunoaşte în acelaşi timp că nu este exclusă cedarea jucătorului dacă o propunere la nivelul cerinţelor clubului o să existe în viitorul apropiat.

„Nu avem nicio ofertă de la vreo echipă din Turcia pentru Dobre. Dacă o să vină o propunere la nivel de ceea ce ne dorim e posibil să plece, dar altfel o să rămână aici, e un jucător foarte important”, a spus Victor Angelescu la digisport.

Ce a spus Alex Dobre despre viitorul său imediat după Rapid – CFR Cluj 3-1

Alex Dobre a marcat o dublă în meciul dintre Rapid şi CFR Cluj, din runda cu numărul 3 a Ligii 1, iar la finalul confruntării a avut o declaraţie de dragoste pentru gruparea giuleşteană.