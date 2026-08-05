Anunţul oficial făcut de Rapid despre transferul lui Alex Dobre în Turcia!

Alex Dobre, unul dintre cei mai importanţi fotbalişti de la Rapid, ar putea să plece de la formaţia giuleşteană în perioada următoare, iar conducătorul grupării bucureştene a făcut un anunţ important.
Victor Angelescu, cel care este acţionar minoritar la trupa de lângă Podul Grant, a spus că există posibilitatea ca Alex Dobre să fie cedat în această perioadă de mercato.
Victor Angelescu a vorbit despre plecarea lui Alex Dobre de la Rapid
Omul de afaceri dezminte însă informaţiile apărute în presă, care vorbesc despre o înţelegere iminentă între Rapid şi Rizespor pentru transferul lui Alex Dobre. Angelescu recunoaşte în acelaşi timp că nu este exclusă cedarea jucătorului dacă o propunere la nivelul cerinţelor clubului o să existe în viitorul apropiat.
„Nu avem nicio ofertă de la vreo echipă din Turcia pentru Dobre. Dacă o să vină o propunere la nivel de ceea ce ne dorim e posibil să plece, dar altfel o să rămână aici, e un jucător foarte important”, a spus Victor Angelescu la digisport.
Ce a spus Alex Dobre despre viitorul său imediat după Rapid – CFR Cluj 3-1
Alex Dobre a marcat o dublă în meciul dintre Rapid şi CFR Cluj, din runda cu numărul 3 a Ligii 1, iar la finalul confruntării a avut o declaraţie de dragoste pentru gruparea giuleşteană.
„Sunt fericit pentru ce a reuşit echipa. Am muncit din greu şi am luat cele trei puncte. Sunt fericit pentru reuşita mea, dar cea mai importantă e victoria. Arată că am jucat ca o echipă mare, că ne putem bate cu cele de sus.
Unde doreşte Mister să mă bage, stanga dreapta, sunt aici să-mi fac treaba. Când sunt pe bancă, înseamnă că e cineva care e gata să dea totul pentru această echipă. (N.r. Despre oferta de la Rizespor) Sunt concentrat 100% pe Rapid, Rapid e echipa la care joc, e echipa pe care o iubesc, sunt aici să dau 100%”, a spus Alex Dobre.
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