Gigi Becali, ofertă pentru Jovo Lukic! Mesaj categoric pentru U Cluj: „Exclus să dau mai mult”. Ce salariu i-a pregătit

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a dezvăluit că îl doreşte pe Jovo Lukic, atacantul celor de la U Cluj. Formaţia roş-albastră nu este singura echipă interesată de serviciile bosniacului. Marcator la Cupa Mondială vara aceasta, Lukic a avut şi o ofertă de 2,8 milioane de dolari din Arabia Saudită.
Cu toate acestea, U Cluj a refuzat oferta şi i-a stabilit preţul atacantului de 27 de ani: 3 milioane de euro.
Gigi Becali a anunţat oferta pentru Jovo Lukic: 1,5 milioane de euro
Gigi Becali îl vrea la FCSB pe Lukic, dar nu are de gând să plătească suma de 3 milioane de euro pentru atacantul celor de la U Cluj. Patronul FCSB-ului este dispus să dea suma de 1,5 milioane de euro şi să îi ofere lui Jovo Lukic un salariu de 30.000 de euro pe lună, ceea ce l-ar face unul dintre cei mai bine plătiţi jucători ai echipei:
„Pe Lukic aş da 1,5 milioane de euro. Exclus să plătesc 3 milioane. Mai mult de 1,5 nu dau. Salariu pot să îi dau 30.000 de euro pe lună”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.
După un sezon excelent, cu 20 de goluri şi 3 pase decisive în toate competiţiile, Lukic a început bine şi această stagiune: a marcat de două ori în preliminariile Conference League.
Radu Constantea, preşedintele celor de la U Cluj, a anunţat că „şepcile roşii” nu vor lăsa din preţ, astfel încât echipa care vrea să îl transfere pe Lukic va trebui să plătească 3 milioane de euro. Mai mult, oficialul clujenilor nu are o problemă să îl lase pe bosniac să plece la o rivală din campionat:
„Dacă suma este cea pe care noi o așteptăm, nu avem nicio problemă în a discuta cu cei de la FCSB. Sunt discuții cu două echipe, discuții avansate, am primit oferte oficiale. Încă nu suntem mulțumiți de sumele propuse. Și din Arabia Saudită și din zona Golfului”, a declarat Radu Constantea, potrivit sursei menţionate mai sus.
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