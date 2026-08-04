Gigi Becali, ofertă pentru Jovo Lukic! Mesaj categoric pentru U Cluj: „Exclus să dau mai mult”. Ce salariu i-a pregătit

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a dezvăluit că îl doreşte pe Jovo Lukic, atacantul celor de la U Cluj. Formaţia roş-albastră nu este singura echipă interesată de serviciile bosniacului. Marcator la Cupa Mondială vara aceasta, Lukic a avut şi o ofertă de 2,8 milioane de dolari din Arabia Saudită.

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Cu toate acestea, U Cluj a refuzat oferta şi i-a stabilit preţul atacantului de 27 de ani: 3 milioane de euro.

Gigi Becali a anunţat oferta pentru Jovo Lukic: 1,5 milioane de euro

Gigi Becali îl vrea la FCSB pe Lukic, dar nu are de gând să plătească suma de 3 milioane de euro pentru atacantul celor de la U Cluj. Patronul FCSB-ului este dispus să dea suma de 1,5 milioane de euro şi să îi ofere lui Jovo Lukic un salariu de 30.000 de euro pe lună, ceea ce l-ar face unul dintre cei mai bine plătiţi jucători ai echipei:

„Pe Lukic aş da 1,5 milioane de euro. Exclus să plătesc 3 milioane. Mai mult de 1,5 nu dau. Salariu pot să îi dau 30.000 de euro pe lună”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

După un sezon excelent, cu 20 de goluri şi 3 pase decisive în toate competiţiile, Lukic a început bine şi această stagiune: a marcat de două ori în preliminariile Conference League.