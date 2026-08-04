Gigi Becali îl vrea pe Dan Petrescu la FCSB: „Mi-a zis Meme şi am acceptat”

Gigi Becali a dezvăluit că îl vrea pe Dan Petrescu la FCSB. Patronul roş-albaştrilor a discutat cu Mihai Stoica şi este de acord ca „Bursucul” să ocupe funcţia de director tehnic al clubului.

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Dan Petrescu este liber de contract de un an, de când s-a despărţit de CFR Cluj. În ultimul an, fostul mare jucător s-a confruntat cu probleme de sănătate, dar în ultima vreme a apărut tot mai des în spaţiul public, fiind prezent la mai multe meciuri de Liga 1 în acest început de sezon.

Gigi Becali îl vrea pe Dan Petrescu director tehnic la FCSB: „Oricând să vină la noi”

Astfel, în urma discuţiei cu Mihai Stoica, Gigi Becali este pregătit să îl oferteze pe fostul antrenor de la CFR Cluj. Mihai Stoica şi Dan Petrescu au lucrat împreună la Unirea Urziceni, acolo unde au cucerit titlul în 2009:

„Meme Stoica a vrut să-l ia. A zis hai să lucreze cu noi. Să stea și în tribune, să le dea indicații. Ar sta, mi-ar spune mie și la pauză: ‘bă, Gigi, uite, aia trebuie, aia trebuie’. Eu aș vrea Dan Petrescu așa (n.r. director tehnic), dar nu antrenor. Mi-a zis Meme și am acceptat de acum două luni. Mi-a zis: ‘Bă, Gigi, îl luăm pe Dan’.

Eu am zis: ‘Da, mă, da, pe Dan oricând. Mie îmi place de el, e prea cuminte omul. Ca om îmi place de el. Despre celelalte, treaba lui, fotbal ne-fotbal, că înjură, că nu. Nu mai înjură, cred. Repet, eu i-am zis lui Meme de acum două luni ‘Da, cu Dan Petrescu oricând să vină la noi‘”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.