OUT! Becali l-a executat în direct pe jucătorul de la FCSB: „Ăsta nu-i fotbalist. Îl dau gratis!”

Ultimul meci jucat de cei de la FCSB, împotriva celor de la Farul, 2-2, în runda cu numărul 3 a Ligii 1, l-a făcut pe Gigi Becali să anunţe o decizie radicală. Omul de afaceri e gata să renunţe la jucătorul care l-a costat 2 milioane de euro.

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Formaţia bucureşteană are 7 puncte şi este pe primul loc în campionat, însă eşecul suferit împotriva celor de la Auda, în Conference League, cântăreşte în continuare greu.

Dennis Politic, OUT de la FCSB! Gigi Becali îl dă gratis, inclusiv la Dinamo

Gigi Becali a fost din nou nemulţumit de Dennis Politic, fotbalist pe care anunţa că vrea să-l vândă chiar şi după ce acesta a punctat în runda trecută, în victoria cu Csikszereda, 2-0. Latifundiarul din Pipera e acum şi mai decis şi spune că nu mai vrea vreun ban pentru jucătorul care a fost luat de la Dinamo şi a costat-o pe FCSB 2 milioane de euro.

Ba mai mult, Becali e dispus să-l lase să plece la orice echipă care vrea să-l transfere, inclusiv la marea rivală din Bucureşti, fiind convins că Politic nu are calităţile necesare pentru a performa la acesta nivel.

„Pe Politic îl dau gratis, m-a costat 2 milioane de euro, luati-l, tată, că e trecut. Ăsta nu-i fotbalist, nu ştiu cum am făcut eu, ce am făcut. Îl dau gratis lui Dinamo, să-l ia pe căpitanul lor. Orice echipă îl poate lua fără bani!”, a spus Gigi Becali la primasport.