„Sat fără câini!” Victor Piţurcă a făcut-o praf pe FCSB. Nici Mihai Stoica nu a scăpat: „E nimereală”

Victor Piţurcă nu a menajat-o pe FCSB, după eliminarea ruşinoasă din preliminariile Conference League. Fostul selecţioner nu a vrut să judece scurtul mandat de până acum al lui Marius Baciu, fostul său elev, de teamă să nu îl deranjeze pe atrenorul roş-albaştrilor.

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Cu toate acestea, el nu îl compătimeşte pe Baciu şi spune că toţi antrenorii care acceptă să vină la FCSB ştiu foarte clar condiţiile de lucru de la această echipă, sub comanda lui Gigi Becali.

Victor Piţurcă, discurs dur la adresa FCSB-ului: „Nu este profesionalism”

„Baciu mi-a fost jucător la tineret mulți ani, la Steaua. Ar trebui să spun niște lucruri care l-ar deranja foarte tare și nu vreau lucrul ăsta.

Cum îl văd? El a acceptat această postură, cum au acceptat și alți antrenori. În ultimii ani știm cu toții ce se întâmplă la FCSB, că Gigi face echipa, schimbările și așa mai departe. Cine acceptă această situație o acceptă și cu asta basta”, a declarat Victor Piţurcă, la Digi Sport.

Victor Piţurcă a continuat şi consideră că declaraţiile lui Florin Tănase de la finalul meciului cu Farul, când a fost întrebat despre relaţia cu Marius Baciu, reprezintă oglida situaţiei de la club. El mai spun şi că FCSB are un lot mai bun decât alte rivale, dar nici sezonul acesta nu va avea rezultate în campionat. Nici Mihai Stoica, omul care face transferurile la FCSB, nu a scăpat: