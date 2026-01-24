Jurnal Antena Sport | Indianul care a salvat o fetiţă de la înec a îmbrăcat tricoul Craiovei - Antena Sport

Andrei Gheorghiţă, primul gol după aproape un an! Mesaj clar despre meciul cu FCSB: “Cine ştie?”

LIVE VIDEO Arouca – Sporting 0-0. Campioana en-titre continuă cursa de urmărire a lui FC Porto

Video Jurnal Antena Sport | Charalambous şi Pintilii au adus “virusul” la FCSB

Video Jurnal Antena Sport | Olimpiu Moruţan este preferatul fanilor lui Rapid

Prima reacție a lui Andrei Coubiș după ce a debutat în Liga 1: “Nu urmărisem deloc fotbalul din România”

1

Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”

2

Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul

3

UPDATE LIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma a transferat extrema lui Dan Șucu

4

“A făcut o greşeală capitală” Reacţia lui Ion Ţiriac după scandalul dintre Sorana Cîrstea şi Naomi Osaka!

5

S-a făcut! Botoşani îl aduce în Liga 1 pe fostul jucător de la FCSB! Lovitura dată de Iftime

6

Denis Alibec pleacă de la FCSB! Atacantul va fi antrenat de un român