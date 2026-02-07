Jurnal Antena Sport | Mădălin Pîrvulescu e gata pentru orice luptă mare - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Mădălin Pîrvulescu e gata pentru orice luptă mare
Cel mai rău luptător de la mare vine cu o propunere inedită pentru promotori. Să pună o cuşcă de bătaie şi în mare. Şi el e gata să se bată cu oricine
