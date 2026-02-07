Jurnal Antena Sport | Mădălin Pîrvulescu e gata pentru orice luptă mare - Antena Sport

Închide meniul
Jurnal Antena Sport | Mădălin Pîrvulescu e gata pentru orice luptă mare

Cel mai rău luptător de la mare vine cu o propunere inedită pentru promotori. Să pună o cuşcă de bătaie şi în mare. Şi el e gata să se bată cu oricine

21:04
Bernadette Szocs – Jia Nan Yuan LIVE VIDEO (11:40). Românca luptă pentru finala de la Europe Top 16 Cup
20:57
Valentin Creţu, locul 13 după primele două manşe în proba individuală de sanie la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026
20:47
LIVE TEXTCFR Cluj – U Cluj 3-1. Camora a înscris cu stil, după gafa uriaşă a lui Macalou
20:40
Cele două transferuri pregătite de Dinamo. Anunțul lui Andrei Nicolescu: „Asta trebuie să știe suporterii”
20:25
Arsenal – Sunderland 3-0. “Tunarii” lui Mikel Arteta leagă două victorii în Premier League pentru prima oară în 2026
20:16
VideoJurnal Antena Sport | Gianina van Groningen ajută cu tot ce poate la strângerea de bani pentru spitale
