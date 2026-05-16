Elina Svitolina a câștigat turneul de la Roma. Succes în trei seturi în finala „de foc” cu Coco Gauff

Elina Svitolina, cu trofeul de la Roma/ Profimedia

Jucătoarea ucraineană Elina Svitolina, numărul 10 mondial, a câştigat sâmbătă turneul WTA 1000 de la Roma pentru a treia oară, la opt ani de la ultimul său triumf pe zgura de la Roma şi ultima sa victorie la un turneu de acest calibru.

Svitolina, în vârstă de 31 de ani, a învins-o în finală pe sportiva americană Coco Gauff (locul 4 WTA) cu 6-4, 6-7 (3), 6-2 şi are acum în palmares douăzeci de titluri în circuitul WTA.

Elina Svitolina a mai câştigat turneul de la Roma în 2017 şi 2018, ambele finale fiind câștigate în fața Simonei Halep. Sportiva din România, retrasă în 2025, a triumfat la Foro Italico în 2020.

Pe tabloul principal la Roma s-au aflat şi trei românce. Sorana Cîrstea a ajuns până în semifinale, fază în care a fost eliminată de Gauff.

Jaqueline Cristian s-a oprit în turul doi, învinsă de Karolina Pliskova. În turul doi a fost eliminată şi Gabriela Ruse, de Jelena Ostapenko.