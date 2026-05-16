Cristiano Ronaldo nu ştie să piardă! Moment ruşinos după finala Ligii Campionilor Asiei 2

Alex Masgras Publicat: 16 mai 2026, 23:17

Cristiano Ronaldo, în finala Ligii Campionilor Asiei 2 / Getty Images

Cristiano Ronaldo nu a fost alături de jucătorii lui Al Nassr pentru a primi medaliile de argint, după finala Ligii Campionilor Asiei 2, care a fost LIVE în AntenaPLAY. Gamba Osaka s-a impus în ultimul act de la Riyad, scor 1-0.

Ronaldo a ratat astfel o nouă şansă de a-şi trece în cont un trofeu alături de echipa din Arabia Saudită. Înfrângerea suferită sâmbătă seară s-a dovedit a fi extrem de frustrantă pe portughez, iar acest lucru s-a văzut la festivitatea de premiere.

Cristiano Ronaldo nu a rămas la festivitatea de premerie, după ce Al Nassr a pierdut finala Ligii Campionilor 2

Cristiano Ronaldo nu a rămas alături de coechipierii săi pe teren, pentru a asista la festivitatea de premiere de după finală. Jorge Jesus şi Joao Felix au condus lotul şi staff-ul lui Al Nassr, pentru a primi medaliile învinşilor.

Gamba Osaka a cucerit trofeul graţie golului marcat de Hummet, în minutul 35. Al Nassr a avut mai multe ocazii, dar nu a reuşit să îl învingă pe portarul Araki.

Printre acestea se numără o lovitură de cap a lui Ronaldo, din prelungirile primei reprize, când a trimis puţin pe lângă poartă, dar şi alte două ocazii mari ale lui Joao Felix, printre care şi o bară. Tot pe final, Al Nassr a cerut şi un penalty, dar arbitrul a lăsat jocul să continue.

