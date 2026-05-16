„FCSB sau Botoșani?” Răspunsul dat de Zeljko Kopic, după ce Dinamo și-a asigurat locul la barajul de Conference League

Zeljko Kopic a oferit prima reacție, după ce Dinamo a remizat cu CFR Cluj, scor 0-0. În urma acestui rezultat, „câinii„ vor încheia sezonul pe locul patru și vor disputa barajul de Conference League cu învingătoarea duelului FCSB – Botoșani.
Întrebat ce echipă preferă, Zeljko Kopic a oferit un răspuns ferm. Antrenorul croat al lui Dinamo nu a vrut să numească o anumită formație, subliniind că este concentrat doar pe elevii săi.
Zeljko Kopic s-a declarat îngrijorat și în privința jucătorilor accidentați ai lui Dinamo. Antrenorul a transmis că s-a simțit lipsa acestora în partida cu CFR Cluj, sperând ca ei să se refacă la timp pentru barajul de Conference League, care se va disputa pe 29 mai.
De asemenea, întrebat ce jucători ar putea reveni, Zeljko Kopic a dezvăluit că se fac eforturi în privința lui Alberto Soro, Mamoudou Karamoko fiind și el în refacere.
„Rezultatul a fost unul corect, am avut câteva situații în prima repriză, am fost buni, stabili, nu le-am oferit tranziții periculoase. În a doua repriză, după ce George Pușcaș a ieșit, a avut probleme și Alex Pop. Am încercat să facem ceva să fim mai buni pe plan ofensiv, să stabilizăm defensiva lor. Am avut sentimentul că nu putem ajunge să marcăm. CFR a fost foarte bună în apărare, într-un final au avut o mare șansă să câștige meciul.
Trebuie să analizăm, e un sezon bun, o îmbunătățire față de anul trecut, am avut meciuri bune, dar trebuie să așteptăm meciul de baraj. (N.r. Sunteți îngrijorat că sunt accidentări?) Știți că nu-mi place să găsesc scuze, să vorbesc despre jucători care nu sunt cu noi, dar azi am simțit că ne lipsesc acești jucători, Karamoko, Mărginean, Opruț, a fost greu.
Acum trebuie să-i aducem într-o formă pe care să contăm la meci. Încercăm tot cu Alberto, e foarte dificil, Karamoko a început să se îmbunătățească, dă totul dar e greu de spus cum va fi echipa. Toți vor să fie pregătiți pentru acel meci, să dea totul pentru echipă. (N.r. Veți sacrifica meciul cu U Cluj) Sacrificiul nu există, vom vedea cum va fi, dar nu contează cine va fi pe teren, reprezentăm Dinamo și vom căuta punctele.
(N.r. Botoșani sau FCSB) Am respect pentru ambele echipe, dar mă concentrez doar pe noi, să fim în formă maximă la meci. Acest sistem a fost făcut ca echipele să-și mențină interesul până la final, nu putem discuta ce e corect sau nu, pentru toți regulile sunt la fel. Mă concentrez doar asupra meciului de baraj”, a declarat Zeljko Kopic, conform digisport.ro, după Dinamo – CFR Cluj 0-0.
Dinamo a fost echipa mai activă în prima parte a meciului de pe Arcul de Triumf, şi Mihai Popa a fost nevoit să respingă în corner lovitura de cap a lui Puşcaş, din minutul 4. Gazdele au solicitat un penalti, în minutul 24, la un posibil henţ în careul clujenilor, dar arbitrul Sebstian Colţescu a lăsat meciul să continue. Cordea a semnat răspunsul oaspeţilor, cu şutul pe lângă poartă, din minutul 29, însă Armstrong a lovit bara opt minute mai târziu şi la pauză a fost scor alb, însă Dinamo l-a pierdut pe George Puşcaş, un pion important din atac până atunci, care s-a accidentat şi nu a mai putut continua.
Oaspeţii au ratat în minutul 49, la şutul lui Djokovic, respins de Epassy, au controlat jocul, însă fazele periculoase la cele două porţi au lipsit până în minutul 90, când Păun şi Braun au ratat în aceeaşi fază şi Dinamo – CFR Cluj s-a încheiat remiză, 0-0.
CFR Cluj are 42 de puncte şi va termina play-off-ul pe locul al treilea, mergând în Conference League. Cu 38 de puncte Dinamo e a patra, loc pe care nu îl mai poate pierde, şi va juca finala barajului pentru Conference League, cu învingătoarea dintre FCSB şi FC Botoşani.
