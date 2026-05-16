„FCSB sau Botoșani?” Răspunsul dat de Zeljko Kopic, după ce Dinamo și-a asigurat locul la barajul de Conference League

Zeljko Kopic a oferit prima reacție, după ce Dinamo a remizat cu CFR Cluj, scor 0-0. În urma acestui rezultat, „câinii„ vor încheia sezonul pe locul patru și vor disputa barajul de Conference League cu învingătoarea duelului FCSB – Botoșani.

Întrebat ce echipă preferă, Zeljko Kopic a oferit un răspuns ferm. Antrenorul croat al lui Dinamo nu a vrut să numească o anumită formație, subliniind că este concentrat doar pe elevii săi.

Zeljko Kopic, prima reacție după Dinamo – CFR Cluj 0-0

Zeljko Kopic s-a declarat îngrijorat și în privința jucătorilor accidentați ai lui Dinamo. Antrenorul a transmis că s-a simțit lipsa acestora în partida cu CFR Cluj, sperând ca ei să se refacă la timp pentru barajul de Conference League, care se va disputa pe 29 mai.

De asemenea, întrebat ce jucători ar putea reveni, Zeljko Kopic a dezvăluit că se fac eforturi în privința lui Alberto Soro, Mamoudou Karamoko fiind și el în refacere.

„Rezultatul a fost unul corect, am avut câteva situații în prima repriză, am fost buni, stabili, nu le-am oferit tranziții periculoase. În a doua repriză, după ce George Pușcaș a ieșit, a avut probleme și Alex Pop. Am încercat să facem ceva să fim mai buni pe plan ofensiv, să stabilizăm defensiva lor. Am avut sentimentul că nu putem ajunge să marcăm. CFR a fost foarte bună în apărare, într-un final au avut o mare șansă să câștige meciul.