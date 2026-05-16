Andrei Nicolescu a intervenit, după ce Dinamo s-a calificat la barajul de Conference League: „Dacă va fi FCSB…”

Andrei Nicolescu a oferit prima reacție, după ce Dinamo a remizat cu CFR Cluj, scor 0-0, în penultima etapă de play-off. „Câinii” vor încheia sezonul pe locul patru și vor disputa baraj pentru Conference League cu învingătoarea partidei FCSB – Botoșani.

Andrei Nicolescu a transmis că Dinamo va avea șanse de 50% într-un eventual duel cu FCSB. Președintele „câinilor” a transmis că echipa lui Zeljko Kopic ar fi favorită în fața celor de la Botoșani.

Andrei Nicolescu, prima reacție după Dinamo – CFR Cluj 0-0

Andrei Nicolescu a mai declarat că duelul cu CFR Cluj a fost unul dificil pentru Dinamo, subliniind că jucătorilor lui Zeljko Kopic le-a lipsit și norocul pe arena „Arcul de Triumf”.

„Am luptat, am avut și ghinion, acum trebuie să strângem rândurile pentru ce urmează. Am avut mici probleme, dar eu zic că am arătat dorință. Ca structură, am schimbat foarte mult. A fost un meci tacticizat, un meci încâlcit, am avut ocaziile noastre să închidem meciul. E finalul unui sezon greu, sunt și jucătorii la limită.

N-am apucat să cobor, nu știu (n.r. care e problema lui Pușcaș). Cred că e o lovitură, sper să fie o lovitură oarbă. Trebuie să ne concentrăm pe meciul de peste două săptămâni cu tot ce înseamnă jucători accidentați. Poate Mărginean (n.r. să revină la baraj).