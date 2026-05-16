Andrei Nicolescu a intervenit, după ce Dinamo s-a calificat la barajul de Conference League: „Dacă va fi FCSB…”

Andrei Nicolescu a oferit prima reacție, după ce Dinamo a remizat cu CFR Cluj, scor 0-0, în penultima etapă de play-off. „Câinii” vor încheia sezonul pe locul patru și vor disputa baraj pentru Conference League cu învingătoarea partidei FCSB – Botoșani.
Andrei Nicolescu a transmis că Dinamo va avea șanse de 50% într-un eventual duel cu FCSB. Președintele „câinilor” a transmis că echipa lui Zeljko Kopic ar fi favorită în fața celor de la Botoșani.
Andrei Nicolescu a mai declarat că duelul cu CFR Cluj a fost unul dificil pentru Dinamo, subliniind că jucătorilor lui Zeljko Kopic le-a lipsit și norocul pe arena „Arcul de Triumf”.
„Am luptat, am avut și ghinion, acum trebuie să strângem rândurile pentru ce urmează. Am avut mici probleme, dar eu zic că am arătat dorință. Ca structură, am schimbat foarte mult. A fost un meci tacticizat, un meci încâlcit, am avut ocaziile noastre să închidem meciul. E finalul unui sezon greu, sunt și jucătorii la limită.
N-am apucat să cobor, nu știu (n.r. care e problema lui Pușcaș). Cred că e o lovitură, sper să fie o lovitură oarbă. Trebuie să ne concentrăm pe meciul de peste două săptămâni cu tot ce înseamnă jucători accidentați. Poate Mărginean (n.r. să revină la baraj).
Da (n.r. meciul de baraj va fi pe Arcul de Triumf). Cred că e 50%-50% dacă e FCSB. Dacă e Botoșani, poate puțin mai mult. Vacanța va fi foarte, foarte scurtă. Trebuie să gestionăm bine, că începe sezonul foarte repede”, a declarat Andrei Nicolescu, conform digisport.ro, după Dinamo – CFR Cluj 0-0.
Dinamo a fost echipa mai activă în prima parte a meciului de pe Arcul de Triumf, şi Mihai Popa a fost nevoit să respingă în corner lovitura de cap a lui Puşcaş, din minutul 4. Gazdele au solicitat un penalti, în minutul 24, la un posibil henţ în careul clujenilor, dar arbitrul Sebstian Colţescu a lăsat meciul să continue. Cordea a semnat răspunsul oaspeţilor, cu şutul pe lângă poartă, din minutul 29, însă Armstrong a lovit bara opt minute mai târziu şi la pauză a fost scor alb, însă Dinamo l-a pierdut pe George Puşcaş, un pion important din atac până atunci, care s-a accidentat şi nu a mai putut continua.
Oaspeţii au ratat în minutul 49, la şutul lui Djokovic, respins de Epassy, au controlat jocul, însă fazele periculoase la cele două porţi au lipsit până în minutul 90, când Păun şi Braun au ratat în aceeaşi fază şi Dinamo – CFR Cluj s-a încheiat remiză, 0-0.
CFR Cluj are 42 de puncte şi va termina play-off-ul pe locul al treilea, mergând în Conference League. Cu 38 de puncte Dinamo e a patra, loc pe care nu îl mai poate pierde, şi va juca finala barajului pentru Conference League, cu învingătoarea dintre FCSB şi FC Botoşani.
