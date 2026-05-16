Home | Fotbal | Liga 1 | Andrei Nicolescu a intervenit, după ce Dinamo s-a calificat la barajul de Conference League: „Dacă va fi FCSB…”

Andrei Nicolescu a intervenit, după ce Dinamo s-a calificat la barajul de Conference League: „Dacă va fi FCSB…”

Viviana Moraru Publicat: 16 mai 2026, 23:31

Comentarii
Andrei Nicolescu a intervenit, după ce Dinamo s-a calificat la barajul de Conference League: Dacă va fi FCSB…”

Andrei Nicolescu, în timpul unui meci - Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Andrei Nicolescu a oferit prima reacție, după ce Dinamo a remizat cu CFR Cluj, scor 0-0, în penultima etapă de play-off. „Câinii” vor încheia sezonul pe locul patru și vor disputa baraj pentru Conference League cu învingătoarea partidei FCSB – Botoșani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Andrei Nicolescu a transmis că Dinamo va avea șanse de 50% într-un eventual duel cu FCSB. Președintele „câinilor” a transmis că echipa lui Zeljko Kopic ar fi favorită în fața celor de la Botoșani.

Andrei Nicolescu, prima reacție după Dinamo – CFR Cluj 0-0

Andrei Nicolescu a mai declarat că duelul cu CFR Cluj a fost unul dificil pentru Dinamo, subliniind că jucătorilor lui Zeljko Kopic le-a lipsit și norocul pe arena „Arcul de Triumf”.

„Am luptat, am avut și ghinion, acum trebuie să strângem rândurile pentru ce urmează. Am avut mici probleme, dar eu zic că am arătat dorință. Ca structură, am schimbat foarte mult. A fost un meci tacticizat, un meci încâlcit, am avut ocaziile noastre să închidem meciul. E finalul unui sezon greu, sunt și jucătorii la limită.

N-am apucat să cobor, nu știu (n.r. care e problema lui Pușcaș). Cred că e o lovitură, sper să fie o lovitură oarbă. Trebuie să ne concentrăm pe meciul de peste două săptămâni cu tot ce înseamnă jucători accidentați. Poate Mărginean (n.r. să revină la baraj).

Reclamă
Reclamă

Da (n.r. meciul de baraj va fi pe Arcul de Triumf). Cred că e 50%-50% dacă e FCSB. Dacă e Botoșani, poate puțin mai mult. Vacanța va fi foarte, foarte scurtă. Trebuie să gestionăm bine, că începe sezonul foarte repede”, a declarat Andrei Nicolescu, conform digisport.ro, după Dinamo – CFR Cluj 0-0.

Dinamo – CFR Cluj 0-0

Dinamo a fost echipa mai activă în prima parte a meciului de pe Arcul de Triumf, şi Mihai Popa a fost nevoit să respingă în corner lovitura de cap a lui Puşcaş, din minutul 4. Gazdele au solicitat un penalti, în minutul 24, la un posibil henţ în careul clujenilor, dar arbitrul Sebstian Colţescu a lăsat meciul să continue. Cordea a semnat răspunsul oaspeţilor, cu şutul pe lângă poartă, din minutul 29, însă Armstrong a lovit bara opt minute mai târziu şi la pauză a fost scor alb, însă Dinamo l-a pierdut pe George Puşcaş, un pion important din atac până atunci, care s-a accidentat şi nu a mai putut continua.

Oaspeţii au ratat în minutul 49, la şutul lui Djokovic, respins de Epassy, au controlat jocul, însă fazele periculoase la cele două porţi au lipsit până în minutul 90, când Păun şi Braun au ratat în aceeaşi fază şi Dinamo – CFR Cluj s-a încheiat remiză, 0-0.

Cum se antrenează viitorii polițiști și militari: "O secundă face diferența". Mii de posturi scoase la concursCum se antrenează viitorii polițiști și militari: "O secundă face diferența". Mii de posturi scoase la concurs
Reclamă

CFR Cluj are 42 de puncte şi va termina play-off-ul pe locul al treilea, mergând în Conference League. Cu 38 de puncte Dinamo e a patra, loc pe care nu îl mai poate pierde, şi va juca finala barajului pentru Conference League, cu învingătoarea dintre FCSB şi FC Botoşani.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cum se va încheia „finala” de titlu Univ. Craiova - U Cluj?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Aurul nu mai e rege la amanet. Ce lasă românii gaj: "Avem inclusiv icoane"
Observator
Aurul nu mai e rege la amanet. Ce lasă românii gaj: "Avem inclusiv icoane"
Universitatea Craiova – U Cluj, cu al 3-lea trofeu pe masă! Niciodată nu s-a întâmplat așa ceva în fotbalul românesc
Fanatik.ro
Universitatea Craiova – U Cluj, cu al 3-lea trofeu pe masă! Niciodată nu s-a întâmplat așa ceva în fotbalul românesc
23:44

„FCSB sau Botoșani?” Răspunsul dat de Zeljko Kopic, după ce Dinamo și-a asigurat locul la barajul de Conference League
23:23

Daniel Pancu a dat cărțile pe față despre viitorul lui, după Dinamo – CFR Cluj 0-0: „Nu doar Rapid e interesată de mine”
23:17

Cristiano Ronaldo nu ştie să piardă! Moment ruşinos după finala Ligii Campionilor Asiei 2
23:11

Elina Svitolina a câștigat turneul de la Roma. Succes în trei seturi în finala „de foc” cu Coco Gauff
22:50

Dinamo – CFR Cluj 0-0. Clujenii s-au calificat în preliminariile Conference League. „Câinii” merg la baraj
22:31

Dezastru pentru Mirel Rădoi la Gaziantep. A patra înfrângere la rând, în ultima etapă din Turcia
Vezi toate știrile
1 Thomas Neubert ştie noul antrenor de la FCSB: “Pe 21 mai vine” 2 Cine ar fi crezut: Marius Şumudică a semnat cu FCSB! Gigi Becali a dezvăluit de ce mutarea a picat, în final 3 Artista din România care i-a refuzat banii lui Gigi Becali. “Îi lăsasem vreo 20.000. Mi-era rușine că îi iau înapoi” 4 Jose Mourinho pregăteşte o adevărată bombă la Real Madrid! Vrea să “fure” un star de la Barcelona: “Şoc în fotbal!” 5 Lovitură teribilă pentru Dan Şucu! Îl pierde gratis pe jucătorul pe care s-au plătit 10 milioane de euro! 6 Xabi Alonso a acceptat oferta! Spaniolul a bătut palma cu o echipă de top din Premier League: “Here we go”
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român