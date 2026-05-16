Daniel Pancu a dat cărțile pe față despre viitorul lui, după Dinamo – CFR Cluj 0-0: „Nu doar Rapid e interesată de mine”

Viviana Moraru Publicat: 16 mai 2026, 23:23

Daniel Pancu a oferit declarații, după ce CFR Cluj a remizat cu Dinamo, scor 0-0, în etapa a noua a play-off-ului. Antrenorul a dat cărțile pe față despre viitorul său, după ce a calificat echipa în preliminariile Conference League.

CFR Cluj e sigură că va încheia play-off-ul pe locul trei, după punctul obținut pe arena „Arcul de Triumf”. Dinamo, de cealaltă parte, va disputa barajul de Conference League cu învingătoarea duelului FCSB – Botoșani.

Daniel Pancu, anunț despre viitorul lui, după Dinamo – CFR Cluj 0-0

După zvonurile privind plecarea sa la Rapid, Daniel Pancu a oferit detalii despre viitorul său. Contractul cu CFR Cluj se va prelungi automat, după calificarea echipei în cupele europene, însă antrenorul nu este hotărât să continue în Gruia.

Pancu a dezvăluit că a primit oferte și de la alte formații din străinătate, astfel că Rapid nu este singura care îl are pe listă. Giuleștenii vor rămâne fără antrenor, după ce Costel Gâlcă și-a anunțat plecarea, la finalul sezonului.

Poate aveam șanse la campionat, au fost câteva momente decisive, dar rămâne performanța uriașă. În fiecare deplasare la București în cumpăr câte o cruce de la hotelul lui domnul Copos unde stăm, sunt făcute manual. Dacă luam decizia, putem vorbi și noi de noroc după ocazia lui Cîrjan de la noi de acasă, din minutul 90+3, Universitatea Craiova e o echipă mai bună decât noi

E săptămână decisivă, sunt echipe interesate de mine, nu doar Rapid. În momentul de față, CFR, dar știți foarte bine doleanțele mele, condițiile au fost foarte grele, patronul poate să spună ce vrea, e același lucru valabil. Sper să fiu inspirat, să iau decizia cea mai bună, nu doar Rapid e interesată de mine. L-am cunoscut, în alte condiții m-aș fi supărat, dar nu are pic de răutate, la câți bani a băgat de acasă, nu ai cum să fii supărat.

Probabil a înțeles că sunt ca și plecat, își dorește să rămân. Dar sună telefoanele încontinuu, antrenori liberi, să nu aibă parte de surprize. Săptămâna asta va fi decisivă, voi fi zâmbitor, vor fi mese festive la stadion, începând cu Ciprian, poate urmez și eu. Sperăm că vom încheia cu victorie acest an. Din străinătate sunt echipele, din campionate foarte bune”, a declarat Daniel Pancu, conform digisport.ro, după Dinamo – CFR Cluj 0-0.

Cum se antrenează viitorii polițiști și militari: "O secundă face diferența". Mii de posturi scoase la concurs
