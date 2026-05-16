Daniel Pancu a dat cărțile pe față despre viitorul lui, după Dinamo – CFR Cluj 0-0: „Nu doar Rapid e interesată de mine”

Daniel Pancu a oferit declarații, după ce CFR Cluj a remizat cu Dinamo, scor 0-0, în etapa a noua a play-off-ului. Antrenorul a dat cărțile pe față despre viitorul său, după ce a calificat echipa în preliminariile Conference League.

CFR Cluj e sigură că va încheia play-off-ul pe locul trei, după punctul obținut pe arena „Arcul de Triumf”. Dinamo, de cealaltă parte, va disputa barajul de Conference League cu învingătoarea duelului FCSB – Botoșani.

După zvonurile privind plecarea sa la Rapid, Daniel Pancu a oferit detalii despre viitorul său. Contractul cu CFR Cluj se va prelungi automat, după calificarea echipei în cupele europene, însă antrenorul nu este hotărât să continue în Gruia.

Pancu a dezvăluit că a primit oferte și de la alte formații din străinătate, astfel că Rapid nu este singura care îl are pe listă. Giuleștenii vor rămâne fără antrenor, după ce Costel Gâlcă și-a anunțat plecarea, la finalul sezonului.

„Poate aveam șanse la campionat, au fost câteva momente decisive, dar rămâne performanța uriașă. În fiecare deplasare la București în cumpăr câte o cruce de la hotelul lui domnul Copos unde stăm, sunt făcute manual. Dacă luam decizia, putem vorbi și noi de noroc după ocazia lui Cîrjan de la noi de acasă, din minutul 90+3, Universitatea Craiova e o echipă mai bună decât noi