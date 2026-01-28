Jurnal Antena Sport | Turcii ne înconjoară - Antena Sport

Închide meniul
Jurnal Antena Sport | Turcii ne înconjoară

Cu un fost galactic şi un brazilian crescut de Mircea Lucescu vrea Fener să îi năruiască FCSB-ului ultimele speranţe de Europa. Turcii au început deja petrecerea la Bucureşti

23:36
Robert Lewandowski, egalul lui Lionel Messi! Performanța stabilită în Barcelona – Copenhaga
23:27
Dennis Man, din nou schimbat la pauză. Peter Bosz, nemulţumit de evoluţia lui
23:13
A fost doborât un record vechi de 66 ani! S-a scris istorie pe Camp Nou, în Barcelona – FC Copenhaga
23:02
LIVE TEXTBorussia Dortmund – Inter 0-1. Gol fabulos marcat de Dimarco! Dramatism total în Ligă
23:01
LIVE TEXTChampions League, etapa 8. Dueluri tari pentru calificare! Bodo/Glimt, rezultat șoc la Madrid
22:59
Legendar! Kylian Mbappe a depășit recordul lui Cristiano Ronaldo în Champions League
1 Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat 2 Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând 3 Primul 11 al celor mai valoroşi fotbalişti din Liga 1. Liderul Craiova nu are niciun jucător. Cum arată Dream Teamul 4 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Adama Traore a semnat cu West Ham 5 “Şocant! Ce tragedie!” Reacţia presei din Grecia după accidentul şocant în care 7 fani PAOK au murit în România 6 VIDEODramă în România: un microbuz cu fani ai lui PAOK, implicat într-un accident cu 7 morţi şi 3 răniţi