“Grande”. Jannik Sinner, mesaj pentru Kimi Antonelli după triumful de la Indian Wells

Jannik Sinner l-a felicitat pe Kimi Antonelli, după triumful de la Indian Wells. Italianul l-a felicitat pe conaţionalul său pentru cursa câştigată în Marele Premiu al Chinei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Kimi Antonelli a câştigat pentru prima dată în carieră o cursă în Formula 1. Italianul de 19 ani a devenit al doilea cel mai tânăr pilot care reuşeşte să câştige o cursă în Marele Circ.

Jannik Sinner a câştigat turneul de 1000 de puncte de la Indian Wells, după o finală de două seturi cu Daniil Medvedev, scor 7-6, 7-6. Imediat după meci, ocupantul locului 2 ATP a transmis un scurt mesaj pentru Kimi Antonelli, semnând pe cameră “Grande Kimi”.

Jannik Sinner felicitó a Kimi Antonelli tras su consagración en Indian Wells 🇮🇹🎾🏎️ pic.twitter.com/P0eRvexMHJ

— JP (@moran_juampi) March 15, 2026

Ulterior, la declaraţii, Jannik Sinner a subliniat că ziua a fost una excelentă pentru Italia, ţinând cont de succesul său şi al lui Kimi Antonelli. Tenismenul este un fan Formula 1, urmârind constat cursele.