“Grande”. Jannik Sinner, mesaj pentru Kimi Antonelli după triumful de la Indian Wells

Jannik Sinner l-a felicitat pe Kimi Antonelli, după triumful de la Indian Wells. Italianul l-a felicitat pe conaţionalul său pentru cursa câştigată în Marele Premiu al Chinei.
Kimi Antonelli a câştigat pentru prima dată în carieră o cursă în Formula 1. Italianul de 19 ani a devenit al doilea cel mai tânăr pilot care reuşeşte să câştige o cursă în Marele Circ.
Jannik Sinner, mesaj pentru Kimi Antonelli după triumful de la Indian Wells
Jannik Sinner a câştigat turneul de 1000 de puncte de la Indian Wells, după o finală de două seturi cu Daniil Medvedev, scor 7-6, 7-6. Imediat după meci, ocupantul locului 2 ATP a transmis un scurt mesaj pentru Kimi Antonelli, semnând pe cameră “Grande Kimi”.
“Grande Kimi!!”
Jannik Sinner felicitó a Kimi Antonelli tras su consagración en Indian Wells 🇮🇹🎾🏎️
— JP (@moran_juampi) March 15, 2026
Ulterior, la declaraţii, Jannik Sinner a subliniat că ziua a fost una excelentă pentru Italia, ţinând cont de succesul său şi al lui Kimi Antonelli. Tenismenul este un fan Formula 1, urmârind constat cursele.
“A fost o zi specială pentru Italia. Sunt un mare fan Formula 1. Să-l avem pe foarte tânărul italian Kimi, să readucă Italia acolo unde-i este locul, în top, este exraordinar. Deci, mulţumim, Kimi. Mulţumim, Formula 1”, a declarat Jannik Sinner, conform ESPN.
Kimi Antonelli, în lacrimi după ce a câştigat Marele Premiu al Chinei
Kimi Antonelli nu a putut să își stăpânească emoțiile după ce a câștigat în premieră o cursă în Formula 1 în cadrul Marelui Premiu al Chinei. La interviul acordat imediat după ieșirea din monopost, italianul de 19 ani a izbucnit în lacrimi, după care a vorbit despre performanța sa fabuloasă de la Shanghai.
“Nu am cuvinte, sincer, îmi vine să plâng. Mulțumesc echipei că m-a ajutat să îmi îndeplinesc acest vis. Am spus că vreau să aduc Italia din nou pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, îmi pare rău pentru acel posibil atac de cord pe final de cursă, dar a fost o cursă foarte bună pentru mine.
Probabil că am lăsat prea mult loc celor de la Ferrari la început de cursă, dar ritmul a fost unul bun și am reușit să rămân în vârf. (n.r. Visezi la titlul de campion?) Este abia începutul, nu contează decât să menținem ritmul și mă uit la toată lumea și în special la George Russell.
E foarte puternic în toate aspectele și trebuie să devin ca el. Eu nu pot spune decât că tot ceea ce arăt acum în cursă am învățat de la el. Ne vom bate cu siguranță și să vedem ce aduce finalul de an“, a spus pilotul italian.
- Novak Djokovic, OUT de la Miami Open
- Jannik Sinner, pentru prima oară campion la Indian Wells
- Aryna Sabalenka, victorioasă în finala Indian Wells! Revanșă în duelul cu Elena Rybakina
- Carlos Alcaraz şi-a oprit seria de victorii! L-a bătut Medvedev, în semifinale la Indian Wells
- Aryna Sabalenka – Elena Rybakina, finala Indian Wells. Reeditarea ultimului act de la Australian Open