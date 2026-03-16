Gigi Becali i-a spus clar lui Mirel Rădoi ce trebuie să facă pentru a avea linişte la FCSB

Gigi Becali susţine că dacă FCSB va avea o posesie uriaşă în următoarele meciuri, la fel cum a avut cu Metaloglobus, atunci nu se va supăra pentru eventualii paşi greşiţi făcuţi de echipă sub comanda lui Mirel Rădoi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

73% a fost posesia avută de FCSB în meciul cu Metaloglobus, chiar dacă mingea nu a intrat în poarta echipei lui Florin Bratu.

Gigi Becali îi cere posesie lui Mirel Rădoi la FCSB

“În primul rând, am stat liniştit că nu m-a interesat cu două zile înainte ce echipă să fac. În al doilea rând, Meme fiind acolo, nici el nu ştia echipa, dar vedea antrenamentele, vedea echipa şi cum lucrează Mirel.

El acum încearcă să găsească formula. El trebuie să o folosească în baraj. Nu îmi fac eu griji că nu vom câştiga play-outul sau că nu o să jucăm barajul. Situaţia e liniştitoare, aşa cred eu. El încearcă să găsească formula ideală pentru baraj.

Cât e mingea la mine, nu mă supăr niciodată. Dacă e 80% posesie, nu am nicio treabă, stau liniştit. Asta trebuie să facă Mirel, să fie mingea la mine şi eu nu mă supăr niciodată. Nu l-am sunat deloc pe Mirel, să nu interpreteze că mă interesează ceva la echipă”, a spus Rădoi, citat de primasport.ro.