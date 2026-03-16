Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali i-a spus clar lui Mirel Rădoi ce trebuie să facă pentru a avea linişte la FCSB

Dan Roșu Publicat: 16 martie 2026, 8:47

Comentarii
Gigi Becali, în timpul unui meci - Sport Pictures

Gigi Becali susţine că dacă FCSB va avea o posesie uriaşă în următoarele meciuri, la fel cum a avut cu Metaloglobus, atunci nu se va supăra pentru eventualii paşi greşiţi făcuţi de echipă sub comanda lui Mirel Rădoi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

73% a fost posesia avută de FCSB în meciul cu Metaloglobus, chiar dacă mingea nu a intrat în poarta echipei lui Florin Bratu.

Gigi Becali îi cere posesie lui Mirel Rădoi la FCSB

“În primul rând, am stat liniştit că nu m-a interesat cu două zile înainte ce echipă să fac. În al doilea rând, Meme fiind acolo, nici el nu ştia echipa, dar vedea antrenamentele, vedea echipa şi cum lucrează Mirel.

El acum încearcă să găsească formula. El trebuie să o folosească în baraj. Nu îmi fac eu griji că nu vom câştiga play-outul sau că nu o să jucăm barajul. Situaţia e liniştitoare, aşa cred eu. El încearcă să găsească formula ideală pentru baraj.

Cât e mingea la mine, nu mă supăr niciodată. Dacă e 80% posesie, nu am nicio treabă, stau liniştit. Asta trebuie să facă Mirel, să fie mingea la mine şi eu nu mă supăr niciodată. Nu l-am sunat deloc pe Mirel, să nu interpreteze că mă interesează ceva la echipă”, a spus Rădoi, citat de primasport.ro.

Reclamă
Reclamă

FCSB – Metaloglobus 0-0

La primul meci al lui Rădoi pe banca bucureştenilor, după revenirea surprinzătoare la FCSB, roş-albaştrii au avut prima ocazie cu Metaloglobus în minutul 7, când şutul lui Bîrligea a fost respins în corner.

Rădoi a fost obligat să efectueze prima modificare după prima jumătate de oră, din cauza accidentării lui Chiricheş. Oaspeţii nu au rămas datori şi au încercat poarta lui Matei Popa prin Ghimfuş, în minutul 36. Pasagic a scos de pe linia porţii în minutul 41, la şutul lui Cisotti, şi a fost scor alb la pauză.

Gazdele au pus presiune în primul sfert de oră al reprizei secunde, Gavrilaş a respins şutul lui Miculescu, din minutul 60, iar fazele de poartă s-au rărit.

O nouă metodă de înşelătorie face victime printre români. Totul se întâmplă în spaţii publiceO nouă metodă de înşelătorie face victime printre români. Totul se întâmplă în spaţii publice
Reclamă

Roş-albaştrii nu au putut desface apărarea lui Metaloglobus şi Rădoi debutează cu un 0-0 în compania ultimei clasate. FCSB a pierdut primul loc din play-out, aflându-se acum pe poziţia a doua, cu 24 de puncte, în spatele celor de la UTA Arad, care au 25 de puncte. Metaloglobus e a 10-a, ultima, cu 7 puncte.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia anulat golul marcat de Claudiu Petrila, în Rapid - Dinamo 3-2?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Destinații de Paște pentru toate bugetele. Cât costă o vacanţă la mare sau la munte
Observator
Destinații de Paște pentru toate bugetele. Cât costă o vacanţă la mare sau la munte
Cât s-a supralicitat pentru vila unei celebre notărițe, vândută pentru acoperirea unui prejudiciu uriaș dintr-un dosar DNA
Fanatik.ro
Cât s-a supralicitat pentru vila unei celebre notărițe, vândută pentru acoperirea unui prejudiciu uriaș dintr-un dosar DNA
10:44

Neluţu Varga îi pregăteşte un contract stelar lui Daniel Pancu la CFR Cluj: “Nu a mai existat în România”
10:32

“Îmi dă cu virgulă”. L-a auzit pe Mirel Rădoi după debutul la FCSB şi a reacţionat: “Nu mi s-a părut aşa”
10:06

VideoWinnipeg Jets, victorie cu St. Louis Blues. Kyle Connor, gol spectaculos după un contraatac
9:49

“De Liga a 4-a”. Dinamoviştii au găsit un nou vinovat, după gafa uriaşă a lui Istvan Kovacs, din derby-ul cu Rapid
9:33

Carlo Ancelotti l-a sunat pe Florentino Perez, după victoria cu Manchester City. Singurul jucător de la Real Madrid contactat
9:12

Tensiune mare la Milan! Rafa Leao, “gest incalificabil” în momentul schimbării în Lazio – Milan 1-0
Vezi toate știrile
1 Ce variante are conducerea Oțelului pentru înlocuirea lui Laszlo Balint. Doi antrenori pe lista gălățenilor 2 Campionatul „nebun” din Europa unde toate cele 18 echipe încă au șanse la titlu: fostul lider a căzut pe locul 11! 3 VIDEOKimi Antonelli câștigă în premieră o cursă în F1, după o prestație magistrală în China. O nouă “dublă” Mercedes 4 Suspendare uriașă pentru Istvan Kovacs. Ce i se pregătește arbitrului, după gafa din Rapid – Dinamo 5 Situație ireală înainte de Bayern – Atalanta! Nemții, fără portar la meciul de Ligă. Ce soluție se ia în calcul 6 Asistența așteptată pe Arena Națională la FCSB – Metaloglobus! Câți fani vor fi la debutul lui Mirel Rădoi
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”