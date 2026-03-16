Gigi Becali i-a spus clar lui Mirel Rădoi ce trebuie să facă pentru a avea linişte la FCSB

Gigi Becali susţine că dacă FCSB va avea o posesie uriaşă în următoarele meciuri, la fel cum a avut cu Metaloglobus, atunci nu se va supăra pentru eventualii paşi greşiţi făcuţi de echipă sub comanda lui Mirel Rădoi.
73% a fost posesia avută de FCSB în meciul cu Metaloglobus, chiar dacă mingea nu a intrat în poarta echipei lui Florin Bratu.
Gigi Becali îi cere posesie lui Mirel Rădoi la FCSB
“În primul rând, am stat liniştit că nu m-a interesat cu două zile înainte ce echipă să fac. În al doilea rând, Meme fiind acolo, nici el nu ştia echipa, dar vedea antrenamentele, vedea echipa şi cum lucrează Mirel.
El acum încearcă să găsească formula. El trebuie să o folosească în baraj. Nu îmi fac eu griji că nu vom câştiga play-outul sau că nu o să jucăm barajul. Situaţia e liniştitoare, aşa cred eu. El încearcă să găsească formula ideală pentru baraj.
Cât e mingea la mine, nu mă supăr niciodată. Dacă e 80% posesie, nu am nicio treabă, stau liniştit. Asta trebuie să facă Mirel, să fie mingea la mine şi eu nu mă supăr niciodată. Nu l-am sunat deloc pe Mirel, să nu interpreteze că mă interesează ceva la echipă”, a spus Rădoi, citat de primasport.ro.
FCSB – Metaloglobus 0-0
La primul meci al lui Rădoi pe banca bucureştenilor, după revenirea surprinzătoare la FCSB, roş-albaştrii au avut prima ocazie cu Metaloglobus în minutul 7, când şutul lui Bîrligea a fost respins în corner.
Rădoi a fost obligat să efectueze prima modificare după prima jumătate de oră, din cauza accidentării lui Chiricheş. Oaspeţii nu au rămas datori şi au încercat poarta lui Matei Popa prin Ghimfuş, în minutul 36. Pasagic a scos de pe linia porţii în minutul 41, la şutul lui Cisotti, şi a fost scor alb la pauză.
Gazdele au pus presiune în primul sfert de oră al reprizei secunde, Gavrilaş a respins şutul lui Miculescu, din minutul 60, iar fazele de poartă s-au rărit.
Roş-albaştrii nu au putut desface apărarea lui Metaloglobus şi Rădoi debutează cu un 0-0 în compania ultimei clasate. FCSB a pierdut primul loc din play-out, aflându-se acum pe poziţia a doua, cu 24 de puncte, în spatele celor de la UTA Arad, care au 25 de puncte. Metaloglobus e a 10-a, ultima, cu 7 puncte.
- Neluţu Varga îi pregăteşte un contract stelar lui Daniel Pancu la CFR Cluj: “Nu a mai existat în România”
- “Îmi dă cu virgulă”. L-a auzit pe Mirel Rădoi după debutul la FCSB şi a reacţionat: “Nu mi s-a părut aşa”
- “De Liga a 4-a”. Dinamoviştii au găsit un nou vinovat, după gafa uriaşă a lui Istvan Kovacs, din derby-ul cu Rapid
- Mirel Rădoi a anunţat diagnosticul primit de titularul FCSB-ului, care a ieşit plin de sânge de pe teren cu Metaloglobus
- Vestea bună primită de Dinamo, după scandalul din derby-ul cu Rapid. Anunţul lui Andrei Nicolescu