Home | Fotbal | Liga 1 | Vestea bună primită de Dinamo, după scandalul din derby-ul cu Rapid. Anunţul lui Andrei Nicolescu

Vestea bună primită de Dinamo, după scandalul din derby-ul cu Rapid. Anunţul lui Andrei Nicolescu

Viviana Moraru Publicat: 16 martie 2026, 9:00

Comentarii
Andrei Nicolescu, în timpul unui interviu / Profimedia

Dinamo a primit o veste bună, după scandalul din derby-ul cu Rapid, pierdut cu scorul de 2-3, în prima etapă de play-off. Andrei Nicolescu, preşedintele “câinilor”, a dezvăluit că accidentarea lui Raul Opruţ nu este una serioasă.

Fundaşul stânga al lui Zeljko Kopic are şanse mari să fie astfel titular în următorul derby al lui Dinamo. “Câinii” o vor înfrunta pe Universitatea Craiova joi, în etapa a doua de play-off.

Raul Opruţ a părăsit terenul accidentat în meciul cu Rapid, în urma căruia s-a creat un adevărat scandal, provocat de decizia controversată luată de Istvan Kovacs. El a fost înlocuit de Valentin Ţicu în minutul 71, după ce a resimţit dureri la spate.

Andrei Nicolescu a dezvăluit că accidentarea nu este una gravă. Fundaşului lui Dinamo i s-a blocat spatele, după loviturile primite de la adversari.

“Sper să nu fie o accidentare serioasă, dar, din cauza unor lovituri primite de la un jucător al Rapidului, la un moment dat i s-a blocat spatele. Este o lovitură primită pe sub coastă, în spate, nevăzută de nimeni.

Teoretic nu există nicio leziune, nimic. Pur și simplu, din cauza unei lovituri oarbe, i s-a blocat spatele”, a declarat Andrei Nicolescu, conform primasport.ro.

Vestea este una bună şi pentru Mircea Lucescu, Raul Opruţ fiind o variantă pentru flancul stâng al defensivei naţionalei la barajul cu Turcia, de săptămâna viitoare. Selecţionerul urmează să anunţe lotul final pentru duelul “de foc” de la Istanbul.

Zeljko Kopic s-a confruntat cu probleme de lot la derby-ul cu Rapid, avându-i indisponibili pe Kennedy Boateng, Andrei Mărginean, Mamoudou Karamoko şi George Puşcaş. Primii doi ar urma să revină în lotul lui Dinamo pentru confruntarea cu Universitatea Craiova.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Citește și:
Observator
Fanatik.ro
10:55

10:44

10:32

10:06

9:49

9:33

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
