Vestea bună primită de Dinamo, după scandalul din derby-ul cu Rapid. Anunţul lui Andrei Nicolescu

Dinamo a primit o veste bună, după scandalul din derby-ul cu Rapid, pierdut cu scorul de 2-3, în prima etapă de play-off. Andrei Nicolescu, preşedintele “câinilor”, a dezvăluit că accidentarea lui Raul Opruţ nu este una serioasă.
Fundaşul stânga al lui Zeljko Kopic are şanse mari să fie astfel titular în următorul derby al lui Dinamo. “Câinii” o vor înfrunta pe Universitatea Craiova joi, în etapa a doua de play-off.
Raul Opruţ a părăsit terenul accidentat în meciul cu Rapid, în urma căruia s-a creat un adevărat scandal, provocat de decizia controversată luată de Istvan Kovacs. El a fost înlocuit de Valentin Ţicu în minutul 71, după ce a resimţit dureri la spate.
Andrei Nicolescu a dezvăluit că accidentarea nu este una gravă. Fundaşului lui Dinamo i s-a blocat spatele, după loviturile primite de la adversari.
“Sper să nu fie o accidentare serioasă, dar, din cauza unor lovituri primite de la un jucător al Rapidului, la un moment dat i s-a blocat spatele. Este o lovitură primită pe sub coastă, în spate, nevăzută de nimeni.
Teoretic nu există nicio leziune, nimic. Pur și simplu, din cauza unei lovituri oarbe, i s-a blocat spatele”, a declarat Andrei Nicolescu, conform primasport.ro.
Vestea este una bună şi pentru Mircea Lucescu, Raul Opruţ fiind o variantă pentru flancul stâng al defensivei naţionalei la barajul cu Turcia, de săptămâna viitoare. Selecţionerul urmează să anunţe lotul final pentru duelul “de foc” de la Istanbul.
Zeljko Kopic s-a confruntat cu probleme de lot la derby-ul cu Rapid, avându-i indisponibili pe Kennedy Boateng, Andrei Mărginean, Mamoudou Karamoko şi George Puşcaş. Primii doi ar urma să revină în lotul lui Dinamo pentru confruntarea cu Universitatea Craiova.
