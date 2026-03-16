Vestea bună primită de Dinamo, după scandalul din derby-ul cu Rapid. Anunţul lui Andrei Nicolescu

Dinamo a primit o veste bună, după scandalul din derby-ul cu Rapid, pierdut cu scorul de 2-3, în prima etapă de play-off. Andrei Nicolescu, preşedintele “câinilor”, a dezvăluit că accidentarea lui Raul Opruţ nu este una serioasă.

Fundaşul stânga al lui Zeljko Kopic are şanse mari să fie astfel titular în următorul derby al lui Dinamo. “Câinii” o vor înfrunta pe Universitatea Craiova joi, în etapa a doua de play-off.

Raul Opruţ a părăsit terenul accidentat în meciul cu Rapid, în urma căruia s-a creat un adevărat scandal, provocat de decizia controversată luată de Istvan Kovacs. El a fost înlocuit de Valentin Ţicu în minutul 71, după ce a resimţit dureri la spate.

Andrei Nicolescu a dezvăluit că accidentarea nu este una gravă. Fundaşului lui Dinamo i s-a blocat spatele, după loviturile primite de la adversari.

“Sper să nu fie o accidentare serioasă, dar, din cauza unor lovituri primite de la un jucător al Rapidului, la un moment dat i s-a blocat spatele. Este o lovitură primită pe sub coastă, în spate, nevăzută de nimeni.