Asistența așteptată pe Arena Națională la FCSB – Metaloglobus! Câți fani vor fi la debutul lui Mirel Rădoi

FCSB va juca astăzi pentru prima oară în istorie în play-out, iar în această seară se va consemna și debutul lui Mirel Rădoi pe banca roș-albaștrilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Campioana ultimelor două sezoane din Liga 1 va înfrunta Metaloglobus pe Arena Națională, iar fanii nu s-au înghesuit la casele de bilete înaintea partidei.

FCSB așteaptă 10.000 de fani la meciul cu Metaloglobus

FCSB – Metaloglobus este meciul care va închide ziua de duminică în Liga 1, partida contând pentru prima etapă de play-out. Campioana României va debuta în această fază cu Mirel Rădoi pe bancă, aflat la a doua aventură în tabăra roș-albaștrilor.

Suporterii vor să își arate respectul și sprijinul față de noul tehnician al echipei, motiv pentru care se vor prezenta în număr neașteptat de mare la stadion.

Potrivit fanatik.ro, 6.000 de bilete au fost vândute pentru acest joc, iar organizatorii așteaptă undeva la 10.000 de suporteri la debutul lui Mirel Rădoi.