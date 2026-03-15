Suspendare uriașă pentru Istvan Kovacs. Ce i se pregătește arbitrului, după gafa din Rapid – Dinamo

Istvan Kovacs (41 de ani) are șanse mari să primească o suspendare uriașă, după gafa din derby-ul Rapid – Dinamo, câștigat de giuleșteni cu scorul de 3-2, în prima etapă de play-off. Cel mai important arbitru român ar putea să nu mai fie delegat la niciun meci din Liga 1, până la finalul sezonului.

Istvan Kovacs a validat golul secund al Rapidului, marcat de Claudiu Petrila, în minutul 67. La momentul respectiv, Dinamo conducea cu scorul de 2-1. Arbitrul a lăsat jocul să continue deși la faza golului marcat de decarul giuleștenilor, Andrei Borza l-a împins în careu pe Alexandru Musi.

Conform gsp.ro, pe Istvan Kovacs îl paște o suspendare drastică. CCA urmează să analizeze cele întâmplate la derby-ul dintre Rapid și Dinamo, fiind șanse mari ca arbitrul să nu mai fie delegat până la finalul sezonului.

Ceea ce este sigur este faptul că Istvan Kovacs nu va mai fi delegat la următoarele meciuri din play-off. Kyros Vassaras urmează să ia decizia finală, pe care însă nu o va face publică.

Precedentul scandal uriaș cauzat de o gafă de arbitraj l-a avut în prim plan pe Radu Petrescu. Acesta le-a anulat un gol perfect valabil celor de la FC Argeș, în meciul pierdut cu Petrolul, scor 1-2, pe finalul sezonului regular. „Centralul” a primit o suspendare drastică, până la finalul sezonului.