Suspendare uriașă pentru Istvan Kovacs. Ce i se pregătește arbitrului, după gafa din Rapid – Dinamo

Viviana Moraru Publicat: 15 martie 2026, 16:09

Istvan Kovacs, în Rapid - Dinamo 3-2/ Sport Pictures

Istvan Kovacs (41 de ani) are șanse mari să primească o suspendare uriașă, după gafa din derby-ul Rapid – Dinamo, câștigat de giuleșteni cu scorul de 3-2, în prima etapă de play-off. Cel mai important arbitru român ar putea să nu mai fie delegat la niciun meci din Liga 1, până la finalul sezonului.

Istvan Kovacs a validat golul secund al Rapidului, marcat de Claudiu Petrila, în minutul 67. La momentul respectiv, Dinamo conducea cu scorul de 2-1. Arbitrul a lăsat jocul să continue deși la faza golului marcat de decarul giuleștenilor, Andrei Borza l-a împins în careu pe Alexandru Musi.

Suspendare uriașă pentru Istvan Kovacs: ar putea să nu mai arbitreze până la finalul sezonului

Conform gsp.ro, pe Istvan Kovacs îl paște o suspendare drastică. CCA urmează să analizeze cele întâmplate la derby-ul dintre Rapid și Dinamo, fiind șanse mari ca arbitrul să nu mai fie delegat până la finalul sezonului.

Ceea ce este sigur este faptul că Istvan Kovacs nu va mai fi delegat la următoarele meciuri din play-off. Kyros Vassaras urmează să ia decizia finală, pe care însă nu o va face publică.

Precedentul scandal uriaș cauzat de o gafă de arbitraj l-a avut în prim plan pe Radu Petrescu. Acesta le-a anulat un gol perfect valabil celor de la FC Argeș, în meciul pierdut cu Petrolul, scor 1-2, pe finalul sezonului regular. „Centralul” a primit o suspendare drastică, până la finalul sezonului.

După meciul pierdut cu Rapid, Andrei Nicolescu a cerut public suspendarea lui Istvan Kovács. De asemenea, președintele de la Dinamo cere ca discuțiile dintre arbitru și cei din camera VAR să fie publicate, dat fiind faptul că „centralul” din Carei nu a fost chemat la marginea terenului pentru a revedea duelul dintre Andrei Borza și Alexandru Musi.

„(n.r. Veți cere suspendarea lui Kovacs?) Evident, vom cere și conversația de la VAR, și recuzarea celor doi arbitri, inclusiv zona VAR. (n.r. adică și Kovacs și Cătălin Popa să nu vă mai arbitreze în play-off, asta veți cere?) Dacă se poate să nu ne mai întâlnim, pentru că e foarte complicat”, a declarat Andrei Nicolescu, conform fanatik.ro.

Istvan Kovacs a mai fost în centrul atenției cu o fază controversată la duelul dintre FC Argeș și Farul, câștigat de piteșteni cu 1-0, pe finalul sezonului regular. În partida respectivă, arbitrul nu l-a eliminat pe Mario Tudose, după un fault extrem de dur comis de fundașul piteștenilor.

