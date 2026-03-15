Situație ireală înainte de Bayern – Atalanta! Nemții, fără portar la meciul de Ligă. Ce soluție se ia în calcul

Bayern Munchen este cu un pas în sferturile de finală ale UEFA Champions League, după ce a „demolat-o” pe Atalanta în manșa tur a optimilor, disputată la Bergamo.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vincent Kompany se confruntă cu o problemă mai puțin întâlnită înaintea returului de la Munchen, belgianul având toți cei patru portari indisponibili.

Bayern Munchen va avea de îndeplinit doar o formalitate pentru a merge în sferturile UEFA Champions League, după succesul cu scorul de 6-1 de la Bergamo.

Înaintea confruntării programate miercuri, Vincent Kompany se confruntă cu probleme de efectiv, dar toate pe același post. Concret, toți cei patru portari din lotul echipei de seniori sunt accidentați și niciunul nu va fi disponibil pentru jocul retur.

Manuel Neuer și Leon Klanac erau deja scoși din circuit, Jonas Urbig s-a accidentat la Bergamo, iar Sven Ulreich după meciul de la Leverkusen.