Situație ireală înainte de Bayern – Atalanta! Nemții, fără portar la meciul de Ligă. Ce soluție se ia în calcul

Bayern Munchen este cu un pas în sferturile de finală ale UEFA Champions League, după ce a „demolat-o” pe Atalanta în manșa tur a optimilor, disputată la Bergamo.
Vincent Kompany se confruntă cu o problemă mai puțin întâlnită înaintea returului de la Munchen, belgianul având toți cei patru portari indisponibili.
Bayern Munchen are 4 portari accidentați înaintea returului cu Atalanta
Bayern Munchen va avea de îndeplinit doar o formalitate pentru a merge în sferturile UEFA Champions League, după succesul cu scorul de 6-1 de la Bergamo.
Înaintea confruntării programate miercuri, Vincent Kompany se confruntă cu probleme de efectiv, dar toate pe același post. Concret, toți cei patru portari din lotul echipei de seniori sunt accidentați și niciunul nu va fi disponibil pentru jocul retur.
Manuel Neuer și Leon Klanac erau deja scoși din circuit, Jonas Urbig s-a accidentat la Bergamo, iar Sven Ulreich după meciul de la Leverkusen.
Singura soluție găsită ar fi aducerea unui portar de la juniori, iar acela este Leonard Prescott (16 ani), cel care evoluează la formația sub 19 ani a campioanei Germaniei.
❌ Sven Ulreich — torn muscle vs Leverkusen
❌ Manuel Neuer — still sidelined
❌ Jonas Urbig — concussion from the first leg
❌ Leon Klanac —…
- OUT pentru returul cu Manchester City! Lovitură pentru Real Madrid
- Primă „extraterestră” pe care jucătorii de la Galatasaray o au promisă dacă elimină Liverpool
- Șansa minusculă pe care o avea hat-trick-ul lui Valverde. E la fel de probabil să vezi aurora boreală din Spania
- “Ăsta e probabil ultimul sezon”. O legendă a lui Liverpool crede că Guardiola e la “ultimul dans” la Man. City
- “Impostorii lui Manchester City au fost distruşi de Valverde şi Real Madrid”. Presa din Anglia a făcut-o praf pe City