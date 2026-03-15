Ce variante are conducerea Oțelului pentru înlocuirea lui Laszlo Balint. Doi antrenori pe lista gălățenilor

Oțelul Galați a început cu stângul play-out-ul, după ce a fost învinsă pe teren propriu de nou promovata Csikszereda. Imediat după fluierul final, Laszlo Balint și-a anunțat plecarea de la echipă.

Conducerea se află într-un moment dificil, având în vedere faptul că trebuie să caute un înlocuitor în plin sezon, dar chiar și așa, aceștia au două variante pe listă.

Doi antrenori pe lista celor de la Oțelul

Oțealul Galați s-a luptat până aproape de finalul sezonului regular pentru o prezență în play-off, dar gălățenii lui Laszlo Balint nu au reușit să iasă victorioși dintr-o luptă cu U Cluj, CFR și FC Argeș.

Mai mult decât atât, aceștia au început cu o înfrângere în play-out, chiar pe teren propriu, iar după fluierul final antrenorul și-a anunțat plecarea de la echipă.

Potrivit digisport.ro, conducerea are două nume pe listă: Toni Conceicao și Stjepan Tomas. Primul a mai antrenat FC Brașov, Astra și CFR Cluj în România, în timp ce al doilea a jucat în anul 2022 cu Sheriff Tiraspol în grupele Europa League.