“Stricau play-off-ul”. Jucătorii de la FCSB, făcuţi praf după remiza cu Metaloglobus. Verdict despre Mirel Rădoi

Jucătorii de la FCSB au fost criticaţi în termeni duri de Basarab Panduru, după remiza cu Metaloglobus, scor 0-0, din prima etapă de play-out. Campioana s-a încurcat pe teren propriu cu nou-promovata, la debutul lui Mirel Rădoi.
Basarab Panduru a ironizat-o pe FCSB şi a transmis că roş-albaştrii ar fi stricat play-off-ul cu maniera slabă de joc, arătată în meciul disputat pe Arena Naţională cu Metaloglobus.
Basarab Panduru a taxat-o pe FCSB, după 0-0 cu Metaloglobus
Basarab Panduru a tras concluziile şi despre debutul lui Mirel Rădoi. Fostul internaţional a transmis că antrenorul nu este responsabil de rezultatul ruşinos înregistrat de FCSB cu Metaloglobus.
“Rădoi nu are nicio vină pentru meciul ăsta. A încercat să dea o direcţie, care nu a fost deloc OK. Meciul nu a fost slăbuţ, a fost din cale afară de slab. El trebuie să schimbe «ţurca» asta în fotbal. Ăsta este orice, numai fotbal nu. Încearcă să facă ce a crezut el că este mai la îndemână. Cu fotbalul ăsta, cred că stricai play-off-ul. Nu făceai faţă nimănui“, a declarat Basarab Panduru, conform primasport.ro.
Totodată, şi Marius Baciu a avut o reacţie dură şi l-a criticat pe Andre Duarte, care a prestat un joc modest cu Metaloglobus.
“Nu te aştepţi, normal. Un meci slăbuţ. Te aşteptai la mai mult. Voiam să spun ceva despre fundaşii centrali. Pe ultimele minute, Duarte, nu l-am văzut să intre în adversar, să scoată omul din joc. Doar a abuzat de mingea lungă. Du-te şi încearcă să scoţi un om din joc, să ajungă mingea la margine. Nu ai cum să câştigi aşa. Te aştepţi să pice golul din cer, să-i pice mingea în cap unuia. Nu merge aşa“, a declarat Marius Baciu, conform sursei citate anterior.
Pentru FCSB urmează partida cu UTA, din etapa a doua a play-out-ului, care se va disputa vineri, de la ora 19:00. Campioana poate fi egalată la puncte de Botoşani, în cazul în care moldovenii o vor învinge azi pe Unirea Slobozia.
