“Stricau play-off-ul”. Jucătorii de la FCSB, făcuţi praf după remiza cu Metaloglobus. Verdict despre Mirel Rădoi

Viviana Moraru Publicat: 16 martie 2026, 8:27

Jucătorii de la FCSB au fost criticaţi în termeni duri de Basarab Panduru, după remiza cu Metaloglobus, scor 0-0, din prima etapă de play-out. Campioana s-a încurcat pe teren propriu cu nou-promovata, la debutul lui Mirel Rădoi.

Basarab Panduru a ironizat-o pe FCSB şi a transmis că roş-albaştrii ar fi stricat play-off-ul cu maniera slabă de joc, arătată în meciul disputat pe Arena Naţională cu Metaloglobus.

Basarab Panduru a tras concluziile şi despre debutul lui Mirel Rădoi. Fostul internaţional a transmis că antrenorul nu este responsabil de rezultatul ruşinos înregistrat de FCSB cu Metaloglobus.

“Rădoi nu are nicio vină pentru meciul ăsta. A încercat să dea o direcţie, care nu a fost deloc OK. Meciul nu a fost slăbuţ, a fost din cale afară de slab. El trebuie să schimbe «ţurca» asta în fotbal. Ăsta este orice, numai fotbal nu. Încearcă să facă ce a crezut el că este mai la îndemână. Cu fotbalul ăsta, cred că stricai play-off-ul. Nu făceai faţă nimănui“, a declarat Basarab Panduru, conform primasport.ro.

Totodată, şi Marius Baciu a avut o reacţie dură şi l-a criticat pe Andre Duarte, care a prestat un joc modest cu Metaloglobus.

Nu te aştepţi, normal. Un meci slăbuţ. Te aşteptai la mai mult. Voiam să spun ceva despre fundaşii centrali. Pe ultimele minute, Duarte, nu l-am văzut să intre în adversar, să scoată omul din joc. Doar a abuzat de mingea lungă. Du-te şi încearcă să scoţi un om din joc, să ajungă mingea la margine. Nu ai cum să câştigi aşa. Te aştepţi să pice golul din cer, să-i pice mingea în cap unuia. Nu merge aşa“, a declarat Marius Baciu, conform sursei citate anterior.

Pentru FCSB urmează partida cu UTA, din etapa a doua a play-out-ului, care se va disputa vineri, de la ora 19:00. Campioana poate fi egalată la puncte de Botoşani, în cazul în care moldovenii o vor învinge azi pe Unirea Slobozia.

