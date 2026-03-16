Mirel Rădoi a anunţat diagnosticul primit de titularul FCSB-ului, care a ieşit plin de sânge de pe teren cu Metaloglobus

Viviana Moraru Publicat: 16 martie 2026, 9:10

Mirel Rădoi a anunţat ce diagnostic a primit Daniel Graovac, care a părăsit terenul plin de sânge în duelul dintre FCSB şi Metaloglobus. Fundaşul central a fost înlocuit de Mihai Popescu în minutul 74.

Stopper-ul român a revenit astfel pe teren după o pauză de cinci luni, după accidentarea teribilă suferită în meciul naţionalei cu Austria. Acesta s-a refăcut miraculos după o ruptură a ligamentului încrucişat, care a avut nevoie şi de operaţie.

După meci, Mirel Rădoi a anunţat că Daniel Graovac a suferit o fractură de piramidă nazală, ceea ce l-ar putea împiedica să evolueze în următorul meci, cu UTA, din a doua etapă a play-out-ului.

“Din păcate au apărut și câteva probleme medicale. La Graovac este vorba despre o fractură de piramidă nazală”, a declarat Mirel Rădoi, după FCSB – Metaloglobus 0-0, conform digisport.ro.

De asemenea, şi Vlad Chiricheş s-a accidentat în meciul cu Metaloglobus. Titularizat surprinzător de Mirel Rădoi, veteranul campioanei a rezistat pe teren doar 28 de minute, fiind înlocuit de Baba Alhassan.

Diagnosticul final în privinţa lui Vlad Chiricheş încă nu a fost stabilit, urmând să se afle exact cât de gravă este accidentarea sa după ce va efectua un RMN.

“Am pierdut doi jucători, din păcate Chiri nu a simțit nimic”, a transmis Mirel Rădoi şi despre Vlad Chiricheş, revenit în primul 11 al FCSB-ului după o pauză de două luni.

O nouă metodă de înşelătorie face victime printre români. Totul se întâmplă în spaţii publiceO nouă metodă de înşelătorie face victime printre români. Totul se întâmplă în spaţii publice
Trebuia anulat golul marcat de Claudiu Petrila, în Rapid - Dinamo 3-2?
Loading ... Loading ...
Destinații de Paște pentru toate bugetele. Cât costă o vacanţă la mare sau la munte
Observator
Destinații de Paște pentru toate bugetele. Cât costă o vacanţă la mare sau la munte
Cât s-a supralicitat pentru vila unei celebre notărițe, vândută pentru acoperirea unui prejudiciu uriaș dintr-un dosar DNA
Fanatik.ro
Cât s-a supralicitat pentru vila unei celebre notărițe, vândută pentru acoperirea unui prejudiciu uriaș dintr-un dosar DNA
10:55

Radu Drăguşin, interviu tare pentru BBC, după Liverpool – Tottenham 1-1: “Îmi doresc să lupt pentru club”
10:44

Neluţu Varga îi pregăteşte un contract stelar lui Daniel Pancu la CFR Cluj: “Nu a mai existat în România”
10:32

“Îmi dă cu virgulă”. L-a auzit pe Mirel Rădoi după debutul la FCSB şi a reacţionat: “Nu mi s-a părut aşa”
10:06

VideoWinnipeg Jets, victorie cu St. Louis Blues. Kyle Connor, gol spectaculos după un contraatac
9:49

“De Liga a 4-a”. Dinamoviştii au găsit un nou vinovat, după gafa uriaşă a lui Istvan Kovacs, din derby-ul cu Rapid
9:33

Carlo Ancelotti l-a sunat pe Florentino Perez, după victoria cu Manchester City. Singurul jucător de la Real Madrid contactat
1 Ce variante are conducerea Oțelului pentru înlocuirea lui Laszlo Balint. Doi antrenori pe lista gălățenilor 2 Campionatul „nebun” din Europa unde toate cele 18 echipe încă au șanse la titlu: fostul lider a căzut pe locul 11! 3 VIDEOKimi Antonelli câștigă în premieră o cursă în F1, după o prestație magistrală în China. O nouă “dublă” Mercedes 4 Suspendare uriașă pentru Istvan Kovacs. Ce i se pregătește arbitrului, după gafa din Rapid – Dinamo 5 Situație ireală înainte de Bayern – Atalanta! Nemții, fără portar la meciul de Ligă. Ce soluție se ia în calcul 6 Asistența așteptată pe Arena Națională la FCSB – Metaloglobus! Câți fani vor fi la debutul lui Mirel Rădoi
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”