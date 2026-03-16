Mirel Rădoi a anunţat diagnosticul primit de titularul FCSB-ului, care a ieşit plin de sânge de pe teren cu Metaloglobus

Mirel Rădoi a anunţat ce diagnostic a primit Daniel Graovac, care a părăsit terenul plin de sânge în duelul dintre FCSB şi Metaloglobus. Fundaşul central a fost înlocuit de Mihai Popescu în minutul 74.

Stopper-ul român a revenit astfel pe teren după o pauză de cinci luni, după accidentarea teribilă suferită în meciul naţionalei cu Austria. Acesta s-a refăcut miraculos după o ruptură a ligamentului încrucişat, care a avut nevoie şi de operaţie.

Mirel Rădoi a anunţat diagnosticul primit de titularul FCSB-ului, care a ieşit plin de sânge de pe teren

După meci, Mirel Rădoi a anunţat că Daniel Graovac a suferit o fractură de piramidă nazală, ceea ce l-ar putea împiedica să evolueze în următorul meci, cu UTA, din a doua etapă a play-out-ului.

“Din păcate au apărut și câteva probleme medicale. La Graovac este vorba despre o fractură de piramidă nazală”, a declarat Mirel Rădoi, după FCSB – Metaloglobus 0-0, conform digisport.ro.

De asemenea, şi Vlad Chiricheş s-a accidentat în meciul cu Metaloglobus. Titularizat surprinzător de Mirel Rădoi, veteranul campioanei a rezistat pe teren doar 28 de minute, fiind înlocuit de Baba Alhassan.