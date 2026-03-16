Mirel Rădoi a anunţat diagnosticul primit de titularul FCSB-ului, care a ieşit plin de sânge de pe teren cu Metaloglobus

Mirel Rădoi a anunţat ce diagnostic a primit Daniel Graovac, care a părăsit terenul plin de sânge în duelul dintre FCSB şi Metaloglobus. Fundaşul central a fost înlocuit de Mihai Popescu în minutul 74.
Stopper-ul român a revenit astfel pe teren după o pauză de cinci luni, după accidentarea teribilă suferită în meciul naţionalei cu Austria. Acesta s-a refăcut miraculos după o ruptură a ligamentului încrucişat, care a avut nevoie şi de operaţie.
Mirel Rădoi a anunţat diagnosticul primit de titularul FCSB-ului, care a ieşit plin de sânge de pe teren
După meci, Mirel Rădoi a anunţat că Daniel Graovac a suferit o fractură de piramidă nazală, ceea ce l-ar putea împiedica să evolueze în următorul meci, cu UTA, din a doua etapă a play-out-ului.
“Din păcate au apărut și câteva probleme medicale. La Graovac este vorba despre o fractură de piramidă nazală”, a declarat Mirel Rădoi, după FCSB – Metaloglobus 0-0, conform digisport.ro.
De asemenea, şi Vlad Chiricheş s-a accidentat în meciul cu Metaloglobus. Titularizat surprinzător de Mirel Rădoi, veteranul campioanei a rezistat pe teren doar 28 de minute, fiind înlocuit de Baba Alhassan.
Diagnosticul final în privinţa lui Vlad Chiricheş încă nu a fost stabilit, urmând să se afle exact cât de gravă este accidentarea sa după ce va efectua un RMN.
“Am pierdut doi jucători, din păcate Chiri nu a simțit nimic”, a transmis Mirel Rădoi şi despre Vlad Chiricheş, revenit în primul 11 al FCSB-ului după o pauză de două luni.
- Neluţu Varga îi pregăteşte un contract stelar lui Daniel Pancu la CFR Cluj: “Nu a mai existat în România”
- “Îmi dă cu virgulă”. L-a auzit pe Mirel Rădoi după debutul la FCSB şi a reacţionat: “Nu mi s-a părut aşa”
- “De Liga a 4-a”. Dinamoviştii au găsit un nou vinovat, după gafa uriaşă a lui Istvan Kovacs, din derby-ul cu Rapid
- Vestea bună primită de Dinamo, după scandalul din derby-ul cu Rapid. Anunţul lui Andrei Nicolescu
- Gigi Becali i-a spus clar lui Mirel Rădoi ce trebuie să facă pentru a avea linişte la FCSB