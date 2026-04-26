Video Seattle: oraşul care îmbină natura şi tehnologia va găzdui 6 meciuri la World Cup 2026

Seattle, cel mai nordic mare oraş din Statele Unite ale Americii, va găzdui 6 meciuri la World Cup 2026, turneu final care va fi transmis exclusiv în Universul Antena. Printre cele mai importante atracţii turistice din oraş se numără turnul Space Needle, simbolul oraşului, dar şi Pike PLace Market, una dintre cele mai vechi pieţe din Statele Unite, care atrage milioane de turişti anual.

Un oraş care se laudă că îmbină perfect natura cu tehnologia, oraşul Seattle se bucură de o cultură muzicală bogată. Jimi Hendrix, Foo Fighters, Alice in Chains, Nirvana, Pearl Jam sau Soundgarden se numără printre trupele şi artiştii cu legături în Emerald City.