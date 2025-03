Coşmar pentru un norvegian care a trăit în România: "Sunt supărat şi dezamăgit!" Paguba provocată în ţara noastră - Antena Sport

Situaţie incredibilă la Vâlcea. Bent Dahl, fostul antrenor al celor de la SCM Râmnicu Vâlcea, a rămas fără bunuri în valoare de 15.000 de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bent Dahl a plecat de la echipă din Vâlcea în octombrie 2024, însă i-au rămas mai multe bunuri în apartamentul în care a locuit. Din apartamentul respectiv i-au dispărut bunuri în valoare de 15.000 de euro. În acest context, actualul selecţioner al Serbiei, care trăieşte în Turcia, a decis să dea în judecată atât clubul, cât şi proprietarul.

Coşmar pentru un norvegian care a trăit în România

„Clubul pasează responsabilitatea la proprietar și invers, dar povestea e simplă. Mi-am reziliat contractul și am plecat la familie și când am revenit să-mi iau lucrurile nu am mai găsit nimic.

E o situație regretabilă și nu învinovățesc pe nimeni însă mă simt extrem de furios și de dezamăgit. Sunt totuși obiecte personale, haine, electronice și tot felul de alte lucruri. Nu e vorba de calculul de bani, sunt valori de peste 15.000 de euro la prima vedere, dar situația e una umilitoare pentru mine ca antrenor într-o țară străină. Eu sunt supărat, dezamăgit, nu știu cum să mă exprim, încer să mă comport civilizat și să reacționez cât se poate de normal. Soția, la fel, e foarte supărată.

Clubul dă vina pe proprietar, care a închiriat la altcineva, acesta din urmă susține că nu a găsit nimic în apartament, că era gol. Oare primarul din acest oraș e mândru de ce se întâmplă? E vorba despre imaginea clubului și un astfel de incident creează prejudicii de imagine tuturor. Eu ce pot face? Mi-am angajat avocat și merg la Poliție”, a spus Bent Dahl pentru prosport.ro.