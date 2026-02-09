Cu ce afacere vrea să dea lovitura fiica lui Ilie Năstase. Planul uriaș al Alessiei - Antena Sport

Închide meniul
Cu ce afacere vrea să dea lovitura fiica lui Ilie Năstase. Planul uriaș al Alessiei

Cu ce afacere vrea să dea lovitura fiica lui Ilie Năstase. Planul uriaș al Alessiei
Cu ce afacere vrea să dea lovitura fiica lui Ilie Năstase. Planul uriaș al Alessiei

Publicat: 9 februarie 2026, 13:51

Cu ce afacere vrea să dea lovitura fiica lui Ilie Năstase. Planul uriaș al Alessiei
Alessia Năstase şi Ilie Năstase / Colaj Instagram/Profimediaimages

S-a aflat cu ce afacere vrea să dea lovitura fiica lui Ilie Năstase. Alessia, în vârstă de 22 de ani, a luat decizia de a duce mai departe numele tatălui ei. 

Concret, Alessia este pasionată de modă și vrea să scoată o colecție de haină inspirată din cariera lui Ilie Năstase, cel care a fost primul lider ATP din Era Open. 

Cu ce afacere vrea să dea lovitura fiica lui Ilie Năstase 

Alessia Năstase a dezvăluit că își dorește chiar să aibă o abordare internațională și să deschidă un magazin la Paris, acolo unde Ilie Năstase s-a simțit excelent pe zgura de la Roland Garros, cucerind marele trofeu în 1973.  

„În primul rând, ne place să lucrăm împreună şi ne-am decis să continuăm proiectul cu Nasty Tennis Club – aşa s-a numit prima colecţie – pentru a-l duce puţin mai departe şi a ne pune mai mult stilul nostru personal. 

Mi-ar plăcea să avem şi o abordare foarte internaţională. Tata este extrem de iubit în Franţa, şi mi-ar plăcea ca magazinul să fie acolo sau să aibă şi un public din această ţară. Când am fost eu la facultate acolo, Bogdan venea des să mă viziteze şi ne inspiram din ceea ce vedeam pe stradă. 

Mi se pare că există foarte multă istorie acolo şi cred că tata s-a simţit extrem de bine, mai ales la Roland Garros. Când am fost acum un an, m-am întâlnit şi cu Manssour, iar întâlnirea mi-a adus aminte de tata şi de copilărie”, a declarat Alessia Năstase, conform orangesport.ro. 

Ilie Năstase a fost căsătorit de cinci ori și are tot atâția copii. Alături de prima soție, Dominique Graza, „Nasty” are o fiică pe nume Nathalie.  

Alături de cea de-a doua soție, Alexandra King, Ilie Năstase a adoptat doi copii, pe Nicholas și pe Charlotte. Alessia și Emma Alexandra sunt fiicele pe care fostul tenismen le are alături de cea de-a treia soție, Amalia Teodorescu. 

