Decizia luată de Florinel Coman în privinţa întoarcerii la FCSB!

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), transmitea, recent, că Florinel Coman are mereu uşa deschisă la echipa patronată de Gigi Becali (67 de ani).

Oficialii campioanei şi-ar dori o revenire a acestuia la FCSB, dar problema e reprezentată de faptul că Florinel Coman mai are un an de contract cu echipa Al-Gharafa, din Qatar.

Florinel Coman nu se întoarce în această vară la FCSB

Potrivit digisport.ro, Florinel Coman a decis să spună nu unei reveniri la FCSB în această vară. El are un salariu de 2 milioane de euro pe an la Al-Gharafa, la care nu vrea să renunţe.

Florinel Coman e cotat la 3 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. Becali îl vânduse pe Coman pentru 5.25 de milioane de euro în Qatar, dar a încasat încă un milion de euro în plus fiindcă Al-Gharafa nu a trimis la timp banii pe transfer.

În ultimele meciuri, Florinel Coman a fost rezervă neutilizată la Al-Gharafa. A adunat 15 meciuri în campionat în acest sezon, marcând numai un gol. A înscris la începutul anului un gol şi în Supercupa Emiratelor Arabe Unite și Qatarului, împotriva lui Al-Sharjah, fosta echipă a lui Cosmin Olăroiu.